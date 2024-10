El Manchester City cae eliminado de la Copa de la Liga contra el Tottenham

El Manchester City dice adiós al primer título de la temporada, tras caer eliminado en la Copa de la Liga. El Tottenham se llevó el triunfo en Londres por 2-1, dejando fuera de la competición a los de Pep Guardiola. Es el primer encuentro que pierden esta temporada, pero les ha salido caro a los skyblues, que se despiden de uno de los cuatro títulos –más la Community Shield– a los que aspiraban.

Timo Werner y Pape Sarr fueron los autores de los goles del Tottenham, que encarrilaba el pase a los 25 minutos con ambos tantos. Antes del descanso recortaba distancias Matheus Nunes, dando alas a los citizen de cara al segundo tiempo. Sin embargo, los de Guardiola no pudieron superar en White Hart Lane a los spurs. Además, sufrieron un duro golpe con la lesión de gravedad de Savinho.

El brasileño fue la otra nota negativa de la jornada para un City al que se le acumulan las lesiones. Después de la rotura del cruzado del Balón de Oro, Rodri Hernández, ahora, parece que estarán un tiempo sin su fichaje más importante del curso. Savinho se lesionó solo del tobillo, al apoyar, y las alarmas saltaron cuando se marchó muy dolorido en camilla.

Adiós del City a la Copa de la Liga

Pep Guardiola volvió a rotar a su equipo y esta vez lo pagó ante los spurs, aunque ahora el City tendrá un alivio en su complejo calendario. No son los únicos grandes en caer, puesto que el Aston Villa y el Chelsea también cedieron en octavos de la Copa de la Liga, Carabao Cup por motivos de patrocinio. El técnico no contó con Erling Haaland en todo el partido, ni con Gvardiol o Bernardo Silva de inicio, y el Tottenham, que no gana un título desde 2008, precisamente este, se metió en cuartos de final con el trabajo del primer tiempo.

Timo Werner, quien no terminó el encuentro por lesión, y Pape Sarr hicieron los goles antes de la media hora. Aunque Matheus Nunes recortó para un City que también lamentó la lesión de Savinho, en el segundo tiempo no hubo más goles. El conjunto londinense se medirá en cuartos con un Manchester United que goleó (5-2) al Leicester.

Los red devils dejaron una contundente actuación en Old Trafford dos días después de la destitución de Erik ten Hag y bajo los mandos del interino Van Nistelrooy. El ex delantero pidió «juego bonito» a los suyos en la previa y al descanso se fueron con un 4-0, con un doblete de Casemiro. Bruno Fernandes rubricó el suyo a la hora de encuentro para dar un respiro al United.

Además, según el sorteo realizado después de los partidos de este miércoles, el resto de cruces será: Southampton-Liverpool, Newcastle-Brentford y Arsenal-Crystal Palace. El Liverpool, vigente campeón, venció con suspense (2-3) al Brighton; el Newcastle fue el verdugo (2-0) del Chelsea; el Arsenal no tuvo piedad (0-3) del Preston, de la Championship inglesa, Segunda División; y el Palace eliminó (1-2) al Aston Villa de Unai Emery.