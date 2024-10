Pep Guardiola desvela la mayor decepción de su carrera como entrenador

Pep Guardiola siempre ha acostumbrado a ser un hombre sincero, claro, rotundo en algunas de sus declaraciones, y es por eso que no sorprende del todo que desvele quiénes han sido los jugadores que más le han defraudado en su carrera, el momento que más le ha enfadado durante su periplo en los banquillos como entrenador, su mayor decepción. Se trata de un caso relativamente reciente, de la pasada temporada con el Manchester City, y deja claramente señalados a dos futbolistas que aún forman parte de su plantilla: John Stones y Kyle Walker.

Hablamos de la pasada temporada 23/24, concretamente entre los meses de marzo y abril del pasado año. Estaba siendo una temporada muy disputada en la Premier League y llegaban los meses decisivos, donde realmente los grandes equipos como el Manchester City se juegan los títulos. Pep Guardiola tenía partidos claves en la Premier League y abril presentaba un duelo de altura ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Ellos eran los vigentes campeones, pero llegaba un coloso europeo como el equipo blanco.

Justo antes de estos dos encuentros hubo un parón de selecciones, concretamente habla de los dos partidos que jugó a finales de marzo Inglaterra, dos encuentros ante Brasil y Bélgica, dos amistosos con nada en juego más allá del honor, partidos que perdió ante los brasileños (0-1) y empató ante los belgas (2-2), partidos en los que John Stones y Kyle Walker John Stones y Kyle Walker volvieron lesionados.

Es sobre esto sobre lo que ha hablado largo y tendido Pep Guardiola en rueda de prensa, en relación con el debate abierto con el calendario, la fatiga acumulada de los jugadores y las numerosas ventanas de partidos internacionales que se disputa a lo largo de la temporada, y su mayor decepción como entrenador.

«Sé que los jugadores no quieren lesionarse, ¿sabes? Siempre les animo a que vayan a su selección, es un placer», esgrimía Pep Guardiola, a favor de las convocatorias y los partidos internacionales de selecciones, pero con una clara postura en el papel e importancia de los clubes con respecto a los jugadores: «Pero cuando es un amistoso, no puedes volver lesionado, lo siento. Si estás centrado…».

Es en ese momento donde Pep Guardiola recuerda uno de los momentos que más le enfadaron y mosquearon como entrenador, su mayor decepción, fue con John Stones y Kyle Walker: «Es un amistoso, no te puedes lesionar teniendo por delante unos cuartos de Champions League. Porque aquí hay mucho trabajo detrás, y ellos son los primeros. Los jugadores son los primeros que trabajan mucho para llegar a final de temporada con opción de títulos. Y nos pagan bien aquí, y es el club el que nos paga, no la selección, así que debes respetar a tu club».

«En un amistoso no te puedes lesionar, puedes jugar, por supuesto, pero no volver lesionado», seguía Guardiola, que reconocía su malestar en público: «Nunca me había enfadado tanto como aquella vez, nunca antes me había sentido tan decepcionado. Por unos amistosos, y nos jugábamos los cuartos de Champions con el Madrid y la Premier. Pero por unos amistosos, dos jugadores volvieron lesionados. No me gustó nada». Sí, hablaba de Stones y Walker, jugadores que hoy siguen en el City.