Guardiola habla sobre su futuro en el City: «Tengo que reflexionar, no lo tengo claro»

El futuro de Pep Guardiola trae de cabeza al Manchester City, y a sus aficionados. Estos últimos le hicieron una pancarta en catalán pidiéndole que se quede, pero el técnico no lo tiene claro. Aprovechando el parón de selecciones, el preparador citizen reconoció que tiene que «reflexionar» sobre su «futuro», porque «no lo tengo claro». Estas palabras avivan aún más los rumores de que este podría ser su último año en el vigente campeón de la Premier League.

Más aún teniendo en cuenta que ya se ha hecho oficial la marcha de su amigo Txki Begiristain como director deportivo del Manchester City, cuyo puesto ha sido ocupado por Hugo Viana. Lejos de disipar las dudas, el propio Pep se encargó de dejar abierto el debate sobre si renovará o no su contrato que expira en junio de 2025. «Volveré a Italia para ver a Robby. Tengo que reflexionar sobre mi futuro, porque no lo tengo claro», señaló.

En ese sentido, se ha especulado mucho con la posibilidad de que se haga cargo de la selección inglesa una vez abandone el club en el que lleva nueve temporadas. El de Sampedor lo desmintió y asegura que «no es verdad que sea el seleccionador inglés en el futuro, porque estoy hoy en el City», para luego volver a dejar abierto su futuro: «Si hubiera decidido algo, lo diría. Cualquier cosa podría ser. Ni siquiera yo sé dónde estaré el próximo año».

Guardiola también habló del presente y de por qué no sale más en televisión durante su entrevista en Che Tempo Che Fa, un histórico programa italiano presentado por Fabio Fazio y emitido en Nove: «¿Por qué no salgo en televisión? Porque hablo seis veces por semana en ruedas de prensa y sé que quizás allí no se dice mucho pero esto también es una crítica. Estoy bien, a veces estoy un poco cansado en mi trabajo, todos lo estamos. Pero me gusta muchísimo el fútbol».

Sobre los tripletes que ha ganado en su carrera, Pep comentó: «¿Gané dos? Pues estoy muy bien. Tuve suerte en el Barcelona, el equipo de mi corazón. Pero he estado en 3 grandes equipos en mi carrera». Justo al Barça es el rival al que prefiere no enfrentarse en la Champions. Cuando se lo cuestionaron, Guardiola no se lo pensó: «Buena pregunta. El Barcelona, tal vez. El cariño que les tengo me destruye. Nací en un pequeño pueblo cercano, encontrarnos nunca es fácil».

Guardiola desvela cómo gestionar a Messi

Pep Guardiola dirigió a uno de los mejores de la historia como es Leo Messi durante su etapa en el Barcelona. Cuando le preguntaron al técnico sobre cómo gestionar a un jugador como el argentino, él respondió: «Hay que conocerlo. Para mí es fácil decir que es el jugador más bueno de todos los tiempos, pero las estrellas se juntaron en ese momento. ¿El más fuerte? Quizás sea una falta de respeto hacia Pelé y Maradona, pero para mí sí. Nunca había visto a alguien así entrenando, no te lo imaginas manteniendo esta continuidad durante 15-20 años. Cuando lo ves de cerca, piensas en Tiger Woods o Michael Jordan: tuvimos la suerte de ser contemporáneos suyos. Estos personajes son la Gran Belleza de Sorrentino: es un gran título para ese equipo».

Otra de las preguntas fue sobre Johan Cruyff, el entrenador que ha marcado la carrera de Pep Guardiola, fue su maestro: «No puedo imaginar cómo mi vida y mi carrera hubieran sido sin Cruyff. Él me enseñó mucho a nivel táctico, pero sobre todo me creó desde el punto de vista humano. Era un genio, único. Me enamoró del fútbol». Por último, el técnico español habló sobre Roberto Baggio, una de las mayores leyendas del fútbol italiano y que además estaba presente en la entrevista: «Le conocí cuando estaba en los últimos momentos de su carrera y con la rodilla dañada , pero seguía siendo el más fuerte. Sólo puedo imaginarlo cuando estaba en su mejor momento. Es amado en todas partes».