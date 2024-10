Guardiola se calienta contra la FIFA: «Qué vengan a decirme qué jugadores son mejores»

Pep Guardiola atacó a la FIFA en la rueda de prensa previa al partido contra el Fulham. El técnico atendió a los medios de comunicación antes del encuentro de la jornada 7 de la Premier League. En la misma le preguntaron por la decisión del máximo organismo del fútbol mundial de pedir a los clubes que convoquen a sus mejores jugadores de cara al Mundial de Clubes, a pesar de lo larga que será la temporada.

«¿Cuáles son los mejores jugadores? Quizá la FIFA necesita decirme qué jugadores cree que son mejores», comenzó diciendo el técnico del Manchester City, que aseguró no entender dicha decisión: «No lo entiendo. Nos llevaremos a toda la plantilla. Jugaremos más de un partido, así es que nos llevaremos a más de once jugadores», insistió.

Guardiola recalcó que los considerados por la FIFA como los mejores jugadores igual no llegan en sus mejores condiciones porque el calendario está muy cargado de partidos: «No sé quiénes serán los mejores jugadores, depende de la forma en la que lleguen en ese momento. Quizá los mejores jugadores para la FIFA lleguen en muy malas condiciones, podría pasar por muchas razones: personales, físicas, lesiones… y entonces tendremos que poner a otros jugadores».

Por otro lado, Guardiola habló sobre el estado de la plantilla antes de enfrentarse al Fulham: «Salvo Aké, Rodri, De Bruyne y Bobb, el resto está en condiciones de jugar», respondió. Sobre el hecho de que De Bruyne ha pedido a la federación belga que no lo convoque para los próximos partidos de su selección, Pep contestó: «No está disponible para jugar mañana. Si no ha podido jugar un solo partido, ¿por qué debería ir con su selección? Eso es algo que jamás entendí. Si no puede jugar con nosotros, no puede jugar con Bélgica. No se retira de la selección, pero está lesionado y no puede jugar».

Respecto al hecho de que esta temporada está teniendo que defender al Manchester City más de lo habitual debido a los 115 cargos contra su club, y si lo siente como algo personal, comentó lo siguiente: «Soy parte del club. En el fondo, la mejor manera que tengo de defender el club es ganando partidos, no podemos malinterpretar las razones por las que estoy aquí».

«Al final, en cada club, el entrenador es quien más habla con la prensa y pueden enviar mensajes a la afición y eso. Defenderé mi club porque confío en el propietario, en el presidente y en toda la gente con la que he trabajado aquí durante tantos años. Los conozco bastante bien, mejor que vosotros. El club me dio mucho», agregó.

Pancarta en catalán para Guardiola

La continuidad de Guardiola en el City preocupa bastante a los seguidores del club inglés. Es por eso que varios aficionados han juntado dinero para desplegar una pancarta en catalán en el partido de este sábado pidiéndole que se quede. Al ser preguntado por este detalle, el de Santpedor dijo que le pasen la factura y lo pagará él.

«Que me traigan la factura, que ya lo pago yo. No quiero que se gasten dinero en eso. Les estoy agradecido, he sentido su cariño desde el momento en el que llegué», señaló. Por último le preguntaron sobre si quiere quedarse en el Manchester City, a lo que no quiso contestar: «No hablaré sobre ello, lo que tenga que pasar pasará».