Máxima tensión entre Guardiola y Arteta: «¿Quieres una guerra? Tendrás una guerra»

La guerra entre el Arsenal y el Manchester City por conquistar la Premier League en los últimos años también se ha trasladado a una guerra de banquillos entre Pep Guardiola y Mikel Arteta. Ambos clubes protagonizaron el pasado fin de semana un duelo de alto voltaje en el Etihad Stadium. Un partido que todavía colea.

La situación entre Arteta y Guardiola está más caliente que nunca. El cruce de declaraciones entre ambos técnicos tras el último Manchester City-Arsenal de Premier League ha provocado que salten las chispas entre los dos. Ya saltaron sobre el césped con los jugadores de ambos equipos en un duelo lleno de polémica, con una expulsión a Trossard justo antes del descanso que enfadó y mucho al cuadro gunner.

«He estado en el Manchester City antes. Estuve durante cuatro años y tengo toda la información. Así que lo sé. Créeme», aseguró Mikel Arteta sobre el cuadro que dirige Pep Guardiola. El técnico del City, pocos días después, no se escondió y respondió a su ex compañero: «La próxima vez Mikel debe tener más claro exactamente lo que quiere decir. Sabemos exactamente lo que pasó aquí en esos cuatro años. Tal vez sea sobre los 115 cargos, ¿tal vez tenga información sobre eso o tal vez tenga algo que no sé? La próxima vez, con la buena relación que tengo con él, puede detallar exactamente lo que quiere decir».

Ambos entrenadores compartieron banquillo en el Manchester City entre las temporadas 2016 y 2019. Arteta fue el segundo de Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium. El partido entre los citizens y el Arsenal fue más caldeado que nunca. Los gunners se quejaron de la expulsión de Trossard y el City empató en el tiempo de descuento. Fue un partido loco.

Guerra entre Manchester City y Arsenal

Por otro lado, el Manchester City se quejó de las artimañas del Arsenal en su juego. Y Arteta, por ello, respondió diciendo que conoce todos los secretos de su ex club. La respuesta de Guardiola fue contundente hacia Arteta y también hacia Gabriel, defensa brasileño del cuadro londinense.

«Lo dijo perfectamente después del partido. Si esto es una guerra, estamos aquí para provocar al oponente, para empujarlos, ¿qué puedes hacer? ¿Quieres una guerra? Tendrás una guerra», señaló Guardiola sobre las palabras de Gabriel, que había señalado que el Arsenal había jugado así para defender el 1-2 en el Etihad con 45 minutos por delante jugando con un jugador menos.

Un partido donde Rodri cayó lesionado de gravedad en su rodilla. El mediocentro español se perderá toda la temporada. El Manchester City vuelva a escena este sábado con un duelo de la sexta jornada de la Premier League contra el Newcastle. Los de Guardiola tienen la misión de defender el liderato en un campo complicado. Segundo es el Liverpool, que este sábado visita a los Wolves. El Aston Villa es tercero y visitará al Ipswich este domingo. Y el Arsenal, cuarto, a dos del liderato, recibe este sábado al Leicester.