La dura advertencia de Guardiola a Haaland antes del estreno del Manchester City en Champions

El Manchester City se estrena este miércoles en la Champions League -ante el Inter de Milán, reeditando la final de hace dos años- y Pep Guardiola se aferra a Erling Haaland para que el conjunto inglés vuelva a ser campeón de Europa. El año pasado les eliminó el Real Madrid en cuartos de final y, ante esta nueva Champions, el City tiene un reto que pasa por tener el mejor nivel del delantero noruego.

Es por ello que Guardiola quiere tener a Haaland a tope. Tras darle permiso por una «baja humanitaria» que finalmente el noruego no se cogió, el técnico español le ha puesto un reto a su delantero en el arranque de la Copa de Europa: tiene que comandar al equipo en la competición. Esto es algo que por ejemplo el año pasado no llegó a hacer, toda vez que en la eliminatoria ante el Real Madrid los defensas del equipo de Ancelotti le pararon en todo momento.

El encuentro ante el Inter de Milán puede ser muy especial para Haaland, ya que si marca gol, llegará a una cifra récord en el fútbol: 100 goles con el Manchester City. Se convertiría -si anota este miércoles- en el futbolista que en menos tiempo se hace goleador centenario en un sólo club de Europa. Superaría a Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.

Haaland lleva nada más y nada menos que nueve goles en los últimos cuatro partidos del Manchester City: dos hat-trick (ante Ipswich Town y West Ham), un gol al Chelsea y dos al Brentford. Los datos son espectaculares, pero la exigencia de Pep Guardiola es total. Es por ello que el entrenador del Manchester City ha puesto una dura advertencia a Haaland: marcar más goles.

Primero, superar ese mencionado récord que tiene Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. El portugués llegó a los 100 goles con el equipo blanco en 105 partidos. Erling Haaland lleva 99 tantos en 103 encuentros, es decir, tiene en el partido ante el Inter de Milán la última oportunidad para superar ese récord. Si no hace gol en el duelo de este miércoles en Champions, ya no podrá superar a Cristiano y como máximo sólo podrá igualarle.

El reto que le pone Guardiola a Haaland

Ya más a nivel de broma, Guardiola, que se mostró sorprendido por el ritmo goleador de Haaland, recordó que él metió 11 goles en su etapa de futbolista profesional y puso un reto imposible para su jugador: «Jugué 11 años como profesional y marqué 11 goles. Este chico, en cuatro partidos, tiene nueve. Puede igualar eso en un partido».

«Si me dices que en los próximos 100 partidos va a marcar 99 goles, para mí está bien. No mejore, no mejore. Si marca 99 goles en los próximos 100 partidos, estaré más que encantado», añadió Guardiola, lanzando irónicas advertencias a Haaland de que le pedirá que siga a este ritmo en lo que queda de temporada.

El Manchester City se mide este miércoles al Inter de Milán en el estreno de la nueva Champions League. Este encuentro fue la final de la competición hace dos años, cuando los ingleses ganaron la competición en una final disputada en Estambul y ganada con un gol de Rodri Hernández.