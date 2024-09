La baja «humanitaria» que Guardiola da a Haaland para el próximo partido del Manchester City

Erling Haaland es el gran jugador con el que cuenta Pep Guardiola en el Manchester City, pero antes que futbolista es persona. El jugador noruego se perderá el próximo encuentro del conjunto inglés ante el Brentford (este sábado 14 de septiembre) por un motivo de peso. Guardiola ha dado lo que en Inglaterra han llamado como «baja humanitaria» a su delantero.

Hace unos días, Haaland sufrió la pérdida de uno de sus mejores amigos. El drama personal fue total para el jugador noruego, que además compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje a su amigo Ivar, fallecido unos días antes a los 59 años. «¡Las palabras no pueden describir lo mucho que has significado para mí! ¡Las palabras no pueden ser descritas, pero cuánto sientes que te echan de menos!», escribió el jugador del City.

Ante esta situación, que a Haaland le tocó vivirla mientras estaba concentrado con Noruega para los dos encuentros que ha jugado su país, Guardiola ha tenido un gran detalle y ha ofrecido a su delantero que se tome una baja «humanitaria». Es decir, que no hace falta que acuda con el Manchester City al partido de este sábado en Premier League contra el Brentford.

Quienes conocen a Erling Haaland explican que el golpe para el futbolista ha sido tremendo, que este amigo fallecido era como «un tío» para él y que está muy tocado. Es por ello que desde el Manchester City se han puesto a disposición de su jugador para que descanse estos días y se incorpore al club ya una vez pasado el partido de Premier y así esté plenamente disponible para el encuentro ante el Inter de Milán de Champions.

Pese a que se entrenó el jueves, Pep Guardiola le ha dejado claro tanto a Haaland como al club que la familia «es lo primero» y de ahí que se haya inventado un término como el de «baja humanitaria». Es algo que ya ha ocurrido varias veces en el fútbol, nada nuevo, una baja por asuntos familiares, pero en este caso en Inglaterra hablan de «baja humanitaria» ante la tragedia personal vivida por Haaland, figura clave en el Manchester City.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

El gran gesto de Pep Guardiola con Erling Haaland

Así, y según explican desde el Daily Mail, Pep Guardiola le ha dejado claro al futbolista que no hace falta que esté para el partido ante el Brentford de este sábado y que sólo le espera para el encuentro ante el Inter de Milán (además de los siguientes duelos, evidentemente). Sin embargo, Haaland habría explicado a su entrenador que no tiene su decisión segura y que sí podría acceder a jugar este sábado en una forma de evadirse del dolor que le ha supuesto la pérdida de su amigo.

«Gracias por todas tus locuras, tenemos que juntarnos otra vez. Descansa en paz Ivar», escribió también Haaland tras el fallecimiento de este amigo, que explicó que se había convertido como en un familiar y que le ayudó mucho en sus primeros años en el fútbol.