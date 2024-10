El Manchester City sondea a Xabi Alonso para sustituir a Guardiola

El Manchester City ya trabaja en la más que posible sucesión de Pep Guardiola a final de temporada y ha contactado con Xabi Alonso, técnico del Leverkusen, que ha dado largas al club inglés. El técnico tolosarra está encantado en Alemania y quiere tomarse su tiempo porque su prioridad sería entrenar al Real Madrid siempre que Ancelotti no siguiera la próxima temporada.

Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Me dicen que desde el City se está ronroneando y tanteando al entorno de Xabi Alonso ante la posibilidad, cada vez más clara, de que Guardiola no siga en el City. Xabi Alonso tiene el objetivo de entrenar al Real Madrid cuando se vaya Ancelotti».

A finales de la temporada pasada Xabi Alonso tuvo a dos grandes de Europa llamando a su puerta: el Liverpool y el Bayern de Múnich. En ambos casos respondió de la misma forma: «Me quedo en Leverkusen». El técnico tolosarra, que batió todos los récords al proclamarse campeón de la Bundesliga sin perder ningún partido en toda la temporada, era el entrenador más deseado de Europa, pero tenía claro que iba a cumplir su palabra y renovar con el club que había apostado por él.

Xabi Alonso continúa con su excelente trabajo en el Bayer Leverkusen, aunque seguir esta campaña el ritmo del todopoderoso Bayern se antoja imposible, con el que cuenta sus partidos por victorias en la Champions. Su cotización como técnico, lejos de haber caído, sigue al alza. Es el líder de esa nueva generación de entrenadores llamada a suceder al Big Four: Ancelotti (65), Mourinho (61), Klopp (57) y Guardiola (53).

Todos quieren a Xabi Alonso

Aunque Pep por edad estaría todavía muy lejos de la jubilación, su ciclo en el Manchester City, con el que ha ganado todos los títulos, parece cercano a su final. La salida de Txiki Begiristain, el ejecutivo que le llevó al Etihad, no hace sino incrementar las opciones de que Guardiola ponga a final de temporada su particular The End a su etapa como skyblue.

El City, que lo sabe, no puede quedarse de brazos cruzados para suplir a Pep y por eso están tanteando a varios entrenadores para conocer su disponibilidad para sentarse en el banquillo del Etihad y ser el heredero de Guardiola. El preferido es Xabi Alonso, un técnico que ha hecho historia en su primera experiencia en la élite del fútbol europeo y que tiene por delante la carrera más prometedora que pueda imaginarse.

Xabi Alonso, sin embargo, ha dado largas al Manchester City, que también está inmerso en el proceso judicial abierto por la Premier por sus 115 irregularidades financieras. No sólo es que el futuro deportivo del club citizen sea incierto, sino que el sucesor de Guardiola tendrá que sobrevivir a la alargada sombra de Pep.

Además, Xabi Alonso está centrado en hacer la mejor temporada posible con el Bayer Leverkusen, consciente de que lo del año pasado parece irrepetible. Doblete en Alemania y finalista de la Europa League, su equipo estuvo a un partido de abrochar una campaña perfecta, pero se lo impidió el sorprendente Atalanta.

En la órbita del Real Madrid

Tiene contrato hasta 2026 con el Bayer Leverkusen, pero el club alemán estaría dispuesto a negociar la salida de Alonso a final de temporada siempre que el técnico tolosarra lo pidiera. Para Xabi su prioridad en el caso de que tuviera que dejar el club alemán sería el Real Madrid, uno de los tres grandes en los que militó como futbolista además del Liverpool y el Bayern. El tolosarra sabe que Ancelotti tiene contrato hasta 2026 pero que su nombre es el primero de la lista para sustituir a Carletto el día que termine su exitoso ciclo en el Bernabéu.

Xabi Alonso sabe que el siguiente paso natural de su carrera cuando termine su etapa en el Bayer Leverkusen es dar el salto a un grande y no hay grande más grande, ni reto mayor en la carrera de un entrenador, que sentarse en el banquillo del Bernabéu. En el Real Madrid, por su parte, tienen en el radar desde hace mucho tiempo a un técnico que inició su carrera en Valdebebas y al que saben que el traje de primer entrenador del Real Madrid le sentaría como un guante.