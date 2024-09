De la Fuente, Ancelotti y Xabi Alonso, nominados a mejor entrenador del año

Gran noticia para el fútbol español y también el de la Liga. Luis de la Fuente, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Pep Guardiola han sido nominados a mejor entrenador del año, un nuevo premio que se entregará el próximo 28 de octubre en la gala del Balón de Oro. De los seis candidatos, tres son españoles y cuatro hispanohablantes, ya que Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, también se encuentra en esta lista. La nominación restante es para Gian Piero Gasperini.

Nominated for the 2024 Men’s Team Coach of the Year Trophy

Luis De la Fuente @SEFutbol #ballondor #coachdelannee pic.twitter.com/AM6KdMupbs

— Ballon d’Or (@ballondor) September 4, 2024