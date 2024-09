Una preocupación más para Ancelotti

Si Carlo Ancelotti no tenía ya suficientes problemas en un arranque de temporada complicado tanto en lo futbolístico como en cuanto a los resultados, este lunes vio como tres de sus jugadores caían lesionados. Ceballos, Mendy y Tchouaméni sufren diferentes problemas físicos y se unen a las bajas ya sabidas de Alaba, Bellingham, Vallejo y Camavinga. En estos momentos, hasta siete son los futbolistas que están en la enfermería de Valdebebas.

«Nunca viene bien porque te quita a los jugadores, sobre todo a los que viajan a Sudamérica, que les va a costar regresar bien. Lo único que pido es que no haya lesiones porque es el peligro más grande. Por lo demás, están bastante acostumbrados a jugar siempre», aseguraba Ancelotti tras ganar al Betis en el estadio Santiago Bernabéu.

En el Real Madrid hay preocupación por este parón de selecciones. Especialmente, por los jugadores sudamericanos, que tendrán que hacer un gran número de kilómetros que acumulará cansancio y deberán jugar partidos siempre duros. Valverde se medirá con Uruguay a Paraguay y Venezuela, mientras que Vincius, Endrick, Rodrygo y Militao defenderán la camiseta de una Brasil con urgencias frente a Ecuador y Paraguay. La Canarinha está obligada a ganar tras una mala Copa América y para no complicarse su presencia en el Mundial de 2026. De momento, es sexta clasificada.

Estos cuatro jugadores no llegarán a la capital de España hasta el jueves, por lo que Ancelotti sólo podrá contar con ellos en un entrenamiento antes del duelo que enfrentará el sábado 14 de septiembre a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena. Es decir, llegarán con el tiempo justo para poder preparar el encuentro, por lo que es posible que Ancelotti no pueda contar con todos ellos. No obstante, lo mas importante para el italiano es que cuando vuelvan, lo hagan sanos.

En Europa, Mbappé, Carvajal, Modric, Arda Güler, Lunin defenderán a Francia, que ya ha visto como no ha podido contar con dos jugadores del Real Madrid por lesión incluso antes de comenzar a entrenar, España, Croacia, Turquia y Ucrania. Por otro lado, Brahim jugará con Marruecos contra Gabón y Lesoto.

En fin, once serán los jugadores del Real Madrid que tendrán que jugar con sus respectivas selecciones y Ancelotti cruza los dedos para que cuando todos vayan regresando lo hagan sin ningún tipo de dolencia física. La enfermería de Valdebebas ya está llena y no quiere recibir más inquilinos.

Sólo Mendy apunta a San Sebastián

Ceballos, Mendy y Tchouaméni, Alaba, Bellingham, Vallejo y Camavinga sufren diferentes molestias físicas y sólo se espera que el lateral izquierdo francés es el único que tiene opciones reales de jugar contra la Real Sociedad en estos momentos. El galo sufre una sobrecarga en la tibia de la que debería esta recuperado. Por otro lado, Tchouaméni y Vallejo no están descartados, mientras que el resto tiene imposible llegar al encuentro contra los donostiarras.