Mendy sufre una sobrecarga en la tibia, no va con Francia pero estará contra la Real Sociedad

Más malas noticias para Ancelotti. Si en la mañana del lunes se confirmaba la lesión de Ceballos, que le podría tener dos meses apartado de los terrenos de juego, horas después ha sido la Federación Francesa de Fútbol la que ha informado de que Mendy sufre una dolencia en la tibia derecha y es sustituido por Lucas Digne. No obstante, no es grave y estará contra la Real Sociedad.

Mendy es propenso a sufrir sobrecargas en los músculos de la tibia derecha. Es una dolencia crónica que tiene el jugador galo. La Federación Francesa le ha querido examinar, pero no forzará al jugador francés. No obstante, desde el club blanco explican que no tendrá problemas para que juegue contra la Real Sociedad en San Sebastián tras el parón.

Hay que recordar que en la mañana del lunes se confirmó que Ceballos sufre un esguince grado III con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho. El de Utrera podría estar apartado de los terrenos de juego dos meses. El centrocampista, que fue titular por primera vez esta temporada, se lesionó al principio de la segunda mitad y aguantó hasta el minuto 65 por Brahim Díaz.

Ceballos fue titular contra el Betis por primera vez en la temporada y en los 65 minutos que estuvo en el terreno de juego hizo un gran encuentro. El andaluz rindió a gran nivel y aprovechó la oportunidad que le dio Ancelotti. Por ello, esta lesión, llega en el peor momento para un jugador que tiene muchas ganas de demostrar su potencial.