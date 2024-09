Pánico entre las estrellas del Manchester City ante una posible sanción

El pánico dentro del Manchester City es real ante la posible sanción que puede recibir el cuadro británico tras la celebración del juicio del siglo que comenzó el pasado lunes y que durará unas siete u ocho semanas. Los agentes de las grandes estrellas ya se están moviendo por si acaso la entidad es castigada de manera muy severa.

Y es que el Manchester City, si termina siendo declarado culpable de las 115 infracciones cometidas, podría llegar a ser expulsado de la Premier League. E incluso de todas las competiciones que disputa, incluido la Champions League. Por ello, ese duro castigo, tiene preocupado a todo el entorno citizen.

Pep Guardiola ya dijo que en el vestuario del Manchester City no hablan del juicio, ya que no son «abogados». Pero la realidad es que las estrellas no se han pronunciado, pero sus agentes y su entorno sí se están moviendo. Porque el pánico, si el castigo llegase a ser severo, preocupa y mucho.

«Los agentes están deseando conocer los planes del club e informarse de las opciones que se les ofrecen en el peor de los casos», informa el periódico inglés Daily Mail. «Los representantes de la plantilla repleta de estrellas del Manchester City han empezado a explorar sus opciones ante la inminente amenaza de descenso forzoso», señala el medio británico.

«Si el Manchester City es declarado culpable de los cargos más graves, las sanciones a las que se expone la Premier League podrían hacer perder al campeón su estatus en la máxima categoría y, conscientes del impacto de semejante castigo, los agentes intentan cubrir todas las eventualidades para garantizar la protección de sus jugadores. El futuro de la plantilla estará en entredicho si el club pierde su condición de primera división como consecuencia del caso en curso y los agentes están deseando conocer los planes del club e informarse de las opciones que se les ofrecen en el peor de los casos», recalca el Daily Mail.

Y es que el pánico es real entre las estrellas del Manchester City. Ante una posible exclusión o descenso de las competiciones donde juega el cuadro inglés, sus jugadores quieren estar seguros. Sería impensable que el cuadro citizen pudiese conservar a sus estrellas si descienden o si dejan de competir en todas sus competiciones.

Amenaza real contra el Manchester City

La amenaza contra el Manchester City es real. El cuadro británico podría ser expulsado de todas las competiciones si termina siendo declarado como culpable por las infracciones de las normas financieras. El equipo dirigido por Pep Guardiola podría ser expulsado de la Premier League, de la Champions League, de la FA Cup, la Carabao Cup y la Copa Mundial de Clubes. Una sanción que sería histórica en el mundo del fútbol.

El Manchester City espera ansioso el veredicto de un juicio en el que todo el mundo del fútbol está pendiente. Y es que su sentencia puede marcar un antes y un después en la historia de este deporte. La entidad citizen se enfrenta a 115 cargos en contra por incumplir normas financieras durante varios años.