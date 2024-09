La amenaza es real: el Manchester City podría ser expulsado de la Champions League

La amenaza contra el Manchester City es real. El cuadro británico podría ser expulsado de todas las competiciones si termina siendo declarado como culpable por las infracciones de las normas financieras. El equipo dirigido por Pep Guardiola podría ser expulsado de la Premier League, de la Champions League, de la FA Cup, la Carabao Cup y la Copa Mundial de Clubes. Una sanción que sería histórica en el mundo del fútbol.

El Manchester City espera ansioso el veredicto de un juicio en el que todo el mundo del fútbol está pendiente. Y es que su sentencia puede marcar un antes y un después en la historia de este deporte. La entidad citizen se enfrenta a 115 cargos en contra por incumplir normas financieras durante varios años.

Si esta sentencia termina declarando culpable al Manchester City, desde Inglaterra informan que el club británico quedaría expulsado de todas las competiciones. El juicio empezó el pasado lunes y durará unas siete u ocho semanas. Ese será el tiempo que tendrán que esperar los de Guardiola para saber si son sancionados o no.

El Manchester City se expone a 115 infracciones, cada una diferente, por índoles dispares, no todas del mismo carácter. Su gran mayoría, 54 de las 115 definidas, corresponden a aquellas relacionadas con la falta de transparencia e información de los citizens en lo referente a los ingresos de la entidad y que refuerza la teoría de que el club disfrazó como patrocinios las inyecciones económicas de los propietarios de Abu Dhabi, lo que permitió grandes desembolsos sin incumplir el fair play financiero.

Fueron los correos filtrados por Football Leaks del hacker Rui Pinto los que cimentaron estas acusaciones y que ya llevaron anteriormente a la UEFA a sancionar duramente al Manchester City con un castigo de dos temporadas sin disputar competiciones europeas pese a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo revocara por prescribir los hechos. En esta ocasión, el tiempo no jugará en favor de los citizens, ya que no existe limitante en este sentido.

El Manchester City espera el veredicto

En mitad de la temporada, el Manchester City conocerá si es sancionado o no. Si sale culpable, los citizens no podrán seguir jugando competiciones tan prestigiosas como la Champions League o la Premier League. La primera de estas competiciones estrena formato esta temporada. Los de Guardiola no lograron pasar del empate a cero frente al Inter de Milán en su debut.

Informa The Telegraph que las reglas de las dos competiciones de Copa en Inglaterra plantean la posibilidad de que la expulsión del Manchester City vaya más allá de la Premier League. Eso incluiría a competiciones como la Liga de Campeones. «La cláusula 31 de las reglas de la FA Cup, por ejemplo, establece que «cuando un club ha sido admitido a participar en la competición, pero luego es eliminado de la liga en la que compite (o sus partidos de liga se suspenden), la Professional Game Board (PGB) puede eliminar al club de la competición»», dice el periódico británico.

«La PGB está formada por representantes de la Premier League y de la Liga de Fútbol Inglesa. Mientras tanto, las reglas de la Copa EFL definen a los clubes participantes como «cada miembro de la liga y cada miembro de la Premier League». Las reglas que rigen la Liga de Campeones parecen ser más complejas y los equipos necesitan una licencia de club de la UEFA para jugar en competiciones europeas», dice The Telegraph. Eso significa que si no disputa sus competiciones nacionales, tampoco podría jugar en Europa.

Si sale culpable y el Manchester City solamente fuese expulsado de sus competiciones nacionales, parece muy complicado que pueda jugar la Champions League o la Copa Mundial de clubes sin encuentros los findes de semana con regularidad. Si le permiten jugar en Europa, mientras es expulsado de la Premier, sus rivales mostrarían su descontento, ya que los citizens también podrían afrontar los partidos con más descanso que el resto. Todo, de momento, está en el aire, a la espera de la sentencia.