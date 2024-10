Guardiola lleva su causa independentista a Mánchester con dos esteladas en el estadio del City

Insólita imagen la que se vio este sábado en el estadio del Manchester City. En una de las gradas, algunos aficionados pidieron la continuidad de Pep Guardiola en el banquillo del campeón de la Premier League mediante una pequeña pancarta en la que se veía escrito lo siguiente en catalán: «¡Pep Guardiola, queremos que te quedes!» A los lados del mensaje, había dos esteladas, la bandera independentista de Cataluña, con la que Guardiola se siente identificado.

Hay que recordar que Guardiola se declaró hace muchos años independentista y nunca lo escondió llevando el lazo amarillo en la parte superior de su vestimenta. Ahora, algunos aficionados del City le pidieron que se quedase sorprendentemente haciendo uso de dos esteladas. El de Sampedor acaba su contrato el próximo 30 de junio de 2025 y su continuidad no está para nada asegurada.

Que Guardiola puede estar ante sus últimos meses como entrenador del City es una realidad a la que los aficionados citizens no quieren enfrentarse. De hecho, con la pancarta y las esteladas han demostrado que están dispuestos a hacer todo lo posible para que esto no pase y convencer al catalán de que el Etihad es su casa pase lo que pase en los próximos meses con el juicio que mide las infracciones económicas de la entidad, con toda la Premier apuntándoles.

El City se enfrentaba este sábado al Fulham en el partido de la séptima jornada de la Premier y lo hacía en su estadio tras seis primeras fechas en las que no conocen la derrota, pero donde ya han cedido dos empates, ocupando la segunda posición, por detrás del Liverpool. Este choque lo comenzaron perdiendo, pero un doblete de Mateo Kovacic y otro gol de Doku encarrilaron un nuevo triunfo para los de Guardiola, pero su rival volvió a meter presión marcando el 3-2 antes del descuento.

Las palabras de Guardiola y las esteladas

Fue en la previa del encuentro, en la rueda de prensa de este choque, cuando se dio una situación que dejó sorprendido a Guardiola, algo que desconocía. Uno de los periodistas le contó al catalán lo que tenían preparados los aficionados citizens de cara al encuentro: «Algunos fans han recaudado dinero para una pancarta en tu honor mañana que tendrá escrito en catalán: nosotros queremos que te quedes. Primero, ¿qué piensas sobre la gente que hace estas cosas?, ¿y cuál es tu respuesta a esto, a este sentimiento?»

Esta fue la respuesta del catalán: «Ellos me tienen que traer la factura y yo la pagaré, pagaré la pancarta. No quiero que gasten dinero en eso. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias. Me enamoré desde el primer día que vine aquí. Así que lo que tenga que ser, será». Nunca sabremos si Guardiola era conocedor de lo que realmente tenían preparado, dos esteladas que rodeaban a la pancarta.

La realidad es que el juicio por las supuestas 115 irregularidades de fair play financiero está centrando la actualidad del club inglés y según cuál sea su desenlace pueden pasar una cosa u otra en torno a Guardiola. Lo que es seguro es que este no tomará ninguna decisión firme hasta saber cuál es el resultado del juicio y en qué lugar queda el club. En cualquier caso, en el City están más que preparados para cualquier eventualidad, incluida la marcha de su entrenador.