Los hinchas del Manchester City le suplican a Guardiola que se quede en catalán

Que Pep Guardiola puede estar ante sus últimos meses como entrenador del Manchester City es una realidad a la que los aficionados citizens no quieren enfrentarse. De hecho, están dispuestos a hacer todo lo posible para que esto no pase y convencer al catalán de que el Etihad Stadium es su casa pasa lo que pase en los próximos meses con el juicio que mide las infracciones económicas de la entidad, con toda la Premier League apuntándoles.

El Manchester City se enfrenta este sábado al Fulham en la séptima jornada de la Premier League, lo hace en su estadio en el Etihad Stadium, tras seis primeras fechas en las que no conocen la derrota pero donde ya han cedido dos empates, ocupando la segunda posición, por detrás del Liverpool.

Fue en la previa del encuentro, en la rueda de prensa de este Manchester City-Fulham, cuando se dio una situación que dejó sorprendido a Guardiola, algo que desconocía. Uno de los periodistas le contó al catalán lo que tenían preparados los aficionados citizens de cara al encuentro.

«Algunos fans han recaudado dinero para una pancarta en tu honor mañana que tendrá escrito en catalán: nosotros queremos que te quedes. Primero, ¿qué piensas sobre la gente que hace estas cosas?, ¿y cuál es tu respuesta a esto, a este sentimiento?», le contaba el periodista, cuestionándole la situación y qué pensaba de todo esto, ante lo que respondía Guardiola: «Ellos me tienen que traer la factura y yo la pagaré, pagaré la pancarta. No quiero que gasten dinero en eso. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias. Me enamoré desde el primer día que vine aquí. Así que lo que tenga que ser, será».

La realidad es que Pep Guardiola acaba su contrato con el Manchester City este próximo verano, en 2025, y existe una gran incertidumbre sobre qué hará el entrenador catalán con su futuro. Renovó su contrato en 2022, ampliando dos años más de los que tenía ya fijados. Cabe recordar que en aquella ocasión estaba en una posición similar a esta, venciendo su contrato a menos de un año vista y el anuncio no llegó hasta finales de noviembre.

Guardiola lleva tiempo dando largas cada vez que se le cuestiona su futuro, aunque siempre ha afirmado que su marcha del club está cerca, no ha dejado nunca nada claro sobre qué pasará pero sí manifestó en alguna ocasión que es más posible que siguiera en un hipotético descenso que ante un nuevo título de Champions League para ellos.

La realidad es que el juicio por las supuestas 115 irregularidades de fair play financiero está centrando la actualidad del club inglés y según cuál sea su desenlace pueden pasar una cosa u otra en torno a Pep Guardiola. Lo que es seguro es que éste no tomará ninguna decisión firme hasta saber cuál es el resultado del juicio y en qué lugar queda el club. En cualquier caso, en el Manchester City están más que preparados para cualquier eventualidad, incluida la marcha de Pep Guardiola…