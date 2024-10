Detenido un jugador del Manchester City en Madrid por robar un móvil en una discoteca

El jugador del Manchester City, Matheus Nunes, causó en Madrid un hecho más que surrealista. Durante el parón de selecciones de septiembre, fue detenido en la capital por el hurto de un teléfono móvil en una conocida discoteca madrileña. Los agentes de la Policía Nacional se lo llevaron engrilletado, aunque fue puesto en libertad con cargos horas después, quedando a la espera de juicio.

El pasado 8 de septiembre, el futbolista del conjunto inglés se encontraba en Madrid con unos amigos, disfrutando del fin de semana. Al no haber Premier League, por las fechas FIFA, y no haber sido convocado con Portugal, el jugador aprovechó para escaparse a la capital española. La noche del sábado se encontraba en la conocida sala La Riviera, junto a Madrid Río, donde se vio envuelto en un incidente que aún no está claro.

El ex jugador del Sporting de Portugal o del Wolverhampton, aprovechó el parón de selecciones y no haber sido convocado por Portugal. Aunque sí que formó parte de la expedición de Roberto Martínez para la Eurocopa, el técnico español no le llamó para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, todo pese a sumar siete partidos bajo las órdenes de Guardiola esta temporada.

Por ello, el jugador decidió pasar unos días de vacaciones en Madrid, junto a unos amigos. Sin embargo, no pudo salir peor. Lo único claro es que fue detenido por robar un móvil a un hombre de 58 años. Eran las 5:30 horas de la madrugada, ya del domingo, cuando sucedieron los hechos. El afectado llamó a la Policía, que mandó un indicativo a la discoteca. Allí, se comprobó que Nunes tenía el móvil que le acusaban de haber sustraído, por lo que fue detenido y trasladado a comisaría.

El jugador del Manchester City acabó en el calabozo

Según los testigos, el jugador había tenido un altercado en el baño de la discoteca con la presunta víctima. Lo que no está claro son los motivos. Una de las versiones apunta a que el hombre trató de hacerle una fotografía a Nunes y éste, notoriamente enfadado, le quitó el teléfono. Otra señala que el afectado tocó al futbolista, que se pensó que quería hacerle una foto y fue cuando le sustrajo el móvil.

Lo cierto es que Nunes se quedó con el teléfono y le dijo al hombre que no se lo iba a dar. Fue entonces cuando se llamó a la Policía, que se presentó en la sala y comprobó que el portugués del equipo de Pep Guardiola tenía el teléfono móvil de otra persona. Después de tomar declaración a la supuesta víctima, se detuvo al futbolista del Manchester City.

El jugador fue trasladado a la comisaría de Arganzuela, distrito del centro de la ciudad, en el que sucedieron los hechos, pasando unas horas en los calabozos. Al final, el jugador no llegó a ser puesto a disposición judicial, puesto que se trataba de un delito de hurto y no de robo. Quedó en libertad el mismo domingo, aunque con cargos y a la espera de juicio.