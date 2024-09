Un ex jugador del Manchester United atiza a Guardiola: «Ha arruinado el fútbol»

Tras el nombramiento de Mauricio Pochettino como nuevo seleccionador de Estados Unidos, Tim Howard, una leyenda de la selección norteamericana ha salido al paso para hablar del estilo de juego que debería tener el combinado estadounidense. El ex portero fue muy crítico con Pep Guardiola por la manera en la que juegan sus equipos y cree que el técnico español «ha arruinado el fútbol».

«Si nos remontamos a mi generación, éramos un grupo de tipos duros y resistentes. Tuvimos un par de ganadores de partidos. Gregg Berhalter consiguió que este equipo creyera que podía competir, ser ofensivo y jugar bien en ataque», empezó diciendo el ex portero de la selección estadounidense.

Para Howard el problema está en el estilo de juego de Pep Guardiola, que hace que todos quieran jugar así y no todos pueden hacerlo: «Creo que lo que ha ocurrido es que, en todos los sentidos, Pep Guardiola ha arruinado el fútbol. Pep Guardiola ha enseñado a todo el mundo que pueden jugar un fútbol de posición, y no pueden. No todo el mundo puede hacerlo, solo tres equipos en el mundo pueden hacerlo realmente bien», afirmó.

El que fuera portero del Manchester United y Everton, entre otros, comentó en el podcast It’s Called Soccer, junto al ex del Liverpool Jamie Carragher que «a veces, hay que ser resolutivo». Howard apuesta por un fútbol más directo y más efectivo que por el tiki taka de Guardiola. Para él, la nueva selección estadounidense no debería jugar de esa manera.

Estilo de juego

El nuevo equipo dirigido por Mauricio Pochettino debería jugar como lo hacía en su etapa en el Tottenham, al que llevó a ser subcampeón de la Premier League en la 2016-17 y de la Champions en la 2018-19. Aquel equipo murió en la orilla contra el Liverpool de Jürgen Klopp en aquella final disputada en el Metropolitano, que acabó con victoria de los reds por 0-2.

«Cuando miras sus mejores equipos, eran sólidos en defensa, o al menos lo intentaban. Si Mauricio Pochettino empieza a inculcar esa firmeza defensiva, Estados Unidos tiene suficientes jugadores en las zonas delanteras donde puede ser peligrosa», explicó el ex guardameta de la selección de Estados Unidos, que sueña con volver a su país remontando el vuelo tras una desastrosa Copa América.

Estados Unidos fue el país organizador de la pasada Copa América, pero los anfitriones no lograron cumplir con las expectativas pese a jugar delante de su afición. El conjunto dirigido por Gregg Berhalter entonces no dio la talla y terminó tercero con tan solo una victoria, en un grupo en el que estaban Uruguay, Panamá y Bolivia.

Los locales solamente consiguieron ganar a Bolivia en el partido inaugural. En los siguientes partidos cayeron por la mínima (2-1) contra Panamá y 1-0 frente a Uruguay. Ahora, con la llegada de Pochettino, Howard confía en que vuelvan a recuperar esa competitividad que tenían antes y puedan lograr grandes cosas.