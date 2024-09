Guardiola: «Quieren que desaparezcamos de la faz de la tierra»

El Manchester City está en problemas. El juicio por las supuestas 115 irregularidades de fair play financiero está centrando la actualidad del club inglés. Pep Guardiola, una de las voces más autorizadas del club inglés, habló sobre esto en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a los ciudadanos con el Arsenal.

«Lamento decir que siempre quiero defender a mi club, especialmente en estos tiempos modernos. Es como si nadie esperara que no sólo descendiéramos, sino que desapareciéramos de la faz de la tierra. Diría que hemos tenido días mucho mejores que nuestros oponentes y por eso ganamos mucho. No es complicado», aseguró Guardiola.

«Somos muy pragmáticos como equipo; todo el tiempo. Miren los resultados. La gente dice que tenemos muchos pases y una buena construcción del juego. ¿Pragmáticos? Somos el mejor equipo del mundo en cuanto a pragmatismo. Ganamos mucho. ¿Qué significa pragmático? Está relacionado con los resultados, ¿no? No con lo bonito que es el fútbol y ese tipo de cosas. Creemos que en la forma en que jugamos somos increíblemente pragmáticos. Los mejores, diría yo. Lo siento, es la verdad. Durante los 95 minutos el rival tiene que defender en su área, eso es lo que quiero. ¿Sabes por qué? Porque el balón está muy, muy, muy lejos de Ederson, Ortega y Carson; de nuestro portero», explicó Guardiola antes de medirse a los de Mikel Arteta.

También habló del rendimiento del City en la Premier League: «Cuando la pelota está más cerca de mi portería, ahora tiemblo. ¿Y concedemos un contraataque? Sí, puede pasar, pero prefiero que la pelota esté ahí [lejos], para mí eso es ser pragmático. Eso es lo que creo completamente. Cuando defiendo más y más atrás por los balones largos… ¿Qué puedo decir? Tenemos que defender más atrás, tenemos que hacerlo. No lo quiero, pero tenemos que hacerlo. Entonces es incómodo, pero hay que hacerlo. Pero cuando la gente dice que Pep sólo habla de lo bonito que es el fútbol… no, no, no, ni siquiera en mi época, en Barcelona, para nada».