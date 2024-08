A Guardiola le entra prisa por conocer si hay castigo al City: «Espero que el juicio termine pronto…»

Pep Guardiola es uno de los principales interesados en que el asunto de la posible sanción al Manchester City se aclare cuanto antes. El juicio al campeón de la Premier League por esas famosas 115 irregularidades en el fair play financiero está próximo y ahora a su entrenador le ha entrado la prisa por saber cuanto antes qué va a suceder y si, como parece que va a ser, su equipo se lleva una dura multa deportiva o económica por este motivo.

Recordemos que esta es la última temporada de Guardiola con contrato en el City, por lo que su decisión de si continuar o no podría estar marcada en buena parte por lo que ocurra en los juzgados, ya que si su equipo empezara el siguiente curso en Inglaterra con una importante rémora de puntos el catalán se lo podría pensar dos veces.

Es por eso que en su rueda de prensa previa al partido ante el Ipswich Town, Guardiola ha salido a comunicar su intención de que este embrollo tenga solución lo antes posible. «Estoy feliz de que empiece pronto y espero que termine pronto. Por el bien de todos nosotros, especialmente del club, pero también de otros clubes de la Premier League y de toda la gente que espera la sentencia», dijo.

«Deseo, desde lo más profundo de mi corazón, que vayamos a juicio y que el panel independiente publique lo que pasó lo antes posible y lo aceptemos como siempre lo hemos hecho», concluyó acerca de este apartado. Y en lo futbolístico, el centro de atención es Ilkay Gündogan que, tras un año en el Barcelona, ha regresado al equipo con el que fue campeón de la Champions League en 2023.

Guardiola y el regreso de Gündogan

Esto piensa Guardiola de su vuelta: «Es un privilegio para todos nosotros. Es un honor. Lo he dicho muchas veces, el club está muy bien dirigido. Yo, como entrenador, y los jugadores tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Ilkay tuvo palabras increíbles sobre su experiencia en el Barça, habló muy bien de su etapa allí, y jugó muy bien la temporada pasada. Sabemos lo competitivo que es. Me encantan los centrocampistas. Me encantan sus cualidades. Puede adaptarse a dos o tres posiciones».

«A Gündogan lo conocemos muy bien, y jugó a un nivel muy, muy alto en el Barcelona, con muchos minutos, muchos partidos y produciendo mucho. No teníamos dudas en traerlo de vuelta si surgía la posibilidad. Estamos encantados con que vuelva, fue un sí muy fácil. Está claro que ya no es un adolescente, pero decidimos traerlo porque jugó a un muy buen nivel la temporada pasada, incluso en la Eurocopa con Alemania lo hizo muy bien también. No necesita tiempo para adaptarse porque ya lo conoce todo, por eso es tan cómodo para nosotros», expresó, dando a entender que podría tener sus primeros minutos en el encuentro de este sábado a las 16:00 horas.