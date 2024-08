El Manchester City da un ultimátum a Guardiola

Pep Guardiola dijo hace unos meses que este podría ser su último año en el Manchester City. Y eso tiene en vilo al club, que le habría dado un ultimátum. Desde las oficinas del Etihad Stadium quieren que el técnico de Santpedor continúe, pero le piden que tome una decisión cuanto antes para poder buscar un recambio de garantías con tiempo en caso de que decida dar por finalizada esta etapa.

No es ningún secreto que Pep quiere dirigir a una selección en el futuro. De hecho, lo dijo él mismo en rueda de prensa tras hacerse oficial la llegada de Javier Aguirre a México: «No sé cuándo, me refiero en tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrenar a una selección, ya lo he dicho más veces», insistió. El técnico termina contrato a finales de la presente temporada y su futuro está en el aire. Se especuló con que dirigiera a Brasil tras la marcha de Tite, pero finalmente no se movió del City.

Ahora se ha vuelto a abrir esa puerta para el entrenador español, la de dirigir a una selección. Su futuro en Mánchester es una incógnita. De hecho, hasta el propio presidente del Manchester City reconocía que está todo en el aire hace ya varios meses, tras terminar la temporada: «Hemos tenido esta conversación muchas veces antes, lo sabes, a lo largo de los años del contrato. Pep siempre ha estado plenamente comprometido con este club, plenamente comprometido con cada contrato que ha firmado con nosotros», comenzó diciendo.

«Esta decisión sobre su futuro es siempre una decisión que tomaremos juntos y no tengo ninguna duda de que encontraremos, como siempre hemos hecho, la solución adecuada que funcione para Pep y para nosotros», agregó. Aunque unos días después, Guardiola reculó y señaló que ahora «me apetecería quedarme».

Al terminar la temporada con un nuevo título de Premier League en el bolsillo, Guardiola reconoció que está «más cerca de irme que de quedarme» y que ya había hablado «con el club y le dije que por ahora quiero quedarme, estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos», dijo en alusión al término de su contrato, al final de la presente campaña.

Guardiola debe decidir antes de Navidad

Su futuro tiene en vilo al Manchester City. El club no quiere estar esperando eternamente a que Guardiola decida si se queda o se va y por eso le ha dado un ultimátum. Desde entonces, el técnico no ha vuelto a dar más pistas sobre su futuro, pero según Sky Sports el club le ha pedido que tome una decisión antes de Navidad para poder encontrar un sustituto de garantías para el banquillo.

Esa es la fecha límite que le ha marcado el City a su actual entrenador. Tras nueve temporadas en el conjunto de Mánchester, Pep querría nuevos retos. Allí lo ha ganado todo, la Premier, la Community Shield, la FA Cup… hasta el gran anhelo de la entidad, la Champions, objetivo que logró en 2023. Como consecuencia de ese título, después lograría ganar Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Es por eso que el ex del Barcelona se plantea ahora poner punto y final a esta etapa para dar el salto a una selección.