Pep Guardiola cambia de opinión y ahora quiere seguir en el City: «Me apetecería quedarme»

Pep Guardiola ha cambiado de opinión y ahora estaría dispuesto a continuar en el Manchester City más allá de esta temporada. Su contrato expiraba al final de la campaña que entra y las últimas informaciones que llegaban desde Inglaterra aseguraban que este podría ser su último año en el conjunto de Mánchester. Pero ahora, el técnico, deja abierta la puerta a su posible continuidad: «No descarto renovar mi contrato. Me encantaría quedarme».

«Cuando me vaya, diré que me voy, pero no dije eso», comenzó diciendo Pep Guardiola en rueda de prensa durante la gira por Estados Unidos. Acto seguido resaltó su deseo de seguir en el Manchester City: «Veremos qué pasa. Pero no descarto absolutamente renovar mi contrato. Me encantaría quedarme porque me encantaría quedarme», aseguró Guardiola antes de su partido de esta noche frente al Milan.

Guardiola lleva ya nueve años en el club inglés, al que ha convertido, a base de hacer grandes desembolsos cada verano, en uno de los mejores equipos del mundo: «Nueve años hoy en el mismo club es una eternidad. Por eso quiero estar seguro de que es la decisión correcta. No sólo para mí, para el club, para los jugadores».

«Aun así corren como lo hicieron durante ocho años, no importa la competición, no importa el torneo y esto es lo que tengo que ver», añadió. Pep termina contrato a finales de la presente temporada que comienza, la 2024-25, y todavía no ha renovado. Cuando le preguntaron por su futuro recientemente dejó abierta la puerta a una posible salida, pero ahora ha cambiado de opinión y está dispuesto a ampliar su contrato con el City más allá de 2025.

No seguirá ocho años más

Guardiola, no obstante, tiene claro que no va a estar eternamente en el Manchester City: «¡Estoy seguro de que no me quedaré ocho años más! Es bueno renovarse, para los jugadores y los entrenadores», señaló el técnico. «Al mismo tiempo, hemos tenido éxito y seguimos ganando Premier League, llegando a las últimas etapas y jugando competiciones como la Liga de Campeones. Este es mi sentimiento en este momento», agregó.

Por ahora todavía no se ha sentado con el Manchester City para tratar su renovación. Aunque todo apunta a que Pep seguirá, salvo hecatombe, en el vigente campeón de la Premier League más allá de 2025, fecha en la que expira su contrato. De momento, el entrenador español está centrado en la pretemporada y en llegar al inicio del próximo curso de la mejor manera posible. Esta noche, el City tiene su primer partido de la gira norteamericana contra el Milan, antes de verse con su Barcelona la próxima semana.

Cuando le preguntaron si le gustaría volver a Estados Unidos el próximo verano para disfrutar del Mundial de fútbol que contará con 32 equipos, Pep Guardiola insistió: «Me encantaría, me encantaría. Sí, me encantaría». Cabe recordar que el técnico ya visitó el país norteamericano para ver las Finales de la NBA y ayudar a los Boston Celtics a parar a Luka Doncic.