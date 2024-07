Pep Guardiola ya no se esconde más y lo deja bien claro para todos: es cuestión de tiempo que algún día entrene a una selección nacional. El actual entrenador del Manchester City, con contrato hasta 2025 en el Etihad Stadium, se ve en un futuro dirigiendo a una selección, no dice cuál, pero los rumores han llevado a Guardiola en alguna ocasión a la de Brasil y, evidentemente, ya defendió en el pasado la elástica de la selección española…

«Ya lo he dicho más veces», explicaba Pep Guardiola cuestionado por su futuro, haciendo alusión al reciente anuncio de la selección mexicana, que contará con Javier Aguirre y Rafa Márquez como entrenadores, dos a los que conoce bien: «He oído que Aguirre será seleccionador de México y me alegro mucho. Me acuerdo de mi primer año, cuando tenía 37 años, que entré en el Barcelona y Aguirre ya estaba entrenando y se portó bien. Es un tipo con mucha mucha experiencia. Ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca. Creo que Rafa Márquez volverá allí, ayudándole».

Fue tras estas alusiones cuando Pep Guardiola y desveló dónde entrenará cuando deje el Manchester City: «No sé cuándo, me refiero en tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrenar a una selección, ya lo he dicho más veces». El catalán tiene el gusanillo por saber qué se siente dirigiendo a un combinado nacional y considera que este será su siguiente paso «tarde o temprano», con las dudas sobre su renovación con los citizens en el aire.

Y es que las declaraciones de Pep Guardiola en los últimos tiempos, especialmente tras lograr levantar la Champions League en 2023, han sido bastante esclarecedoras, repletas de dudas, que hacen pensar que el catalán está ya pensando en que tiene todo hecho en Inglaterra, que necesita un cambio tras nueve años consecutivos en la disciplina del Manchester City.

De hecho, hasta el propio presidente del Manchester City reconocía que está todo en el aire hace ya varias semanas, tras terminar la temporada: «Hemos tenido esta conversación muchas veces antes, lo sabes, a lo largo de los años del contrato. Pep siempre ha estado plenamente comprometido con este club, plenamente comprometido con cada contrato que ha firmado con nosotros. Esta decisión sobre su futuro es siempre una decisión que tomaremos juntos y no tengo ninguna duda de que encontraremos, como siempre hemos hecho, la solución adecuada que funcione para Pep y para nosotros».

Guardiola avanzó sus dudas por su continuidad

De hecho, al terminar la temporada con un nuevo título de Premier League en el bolsillo, Guardiola reconoció que está «más cerca de irme que de quedarme» y que ya había hablado «con el club y le dije que por ahora quiero quedarme, estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos», decía en alusión al término de su contrato, en junio de 2025, al final de esta temporada que está por comenzar.

Lo que sí parece tener claro Pep Guardiola es que no volverá a entrenar al Barcelona. Fue hace pocas semanas cuando, tras ser cuestionado sobre la posibilidad de volver al banquillo de Camp Nou, el catalán fue completamente claro y explícito. «Sí, está cerrada», respondía a una pregunta sobre si dejaba la puerta abierta al club de sus amores, y añadía con humor: «Somos mayores ya».