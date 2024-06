La tajante respuesta de Guardiola a volver al Barça: «No, ya somos mayores»

Claro, directo, conciso y especialmente contundente se ha mostrado Pep Guardiola sobre las opciones de volver en un futuro a entrenar al Barça. «Somos mayores ya», decía el catalán, cerrando la puerta a un futurible regreso al Barcelona durante su participación en el ya clásico Legends Trophy, que el mismo apadrina, en el Club de Golf Empordà.

«Llevas muchos años fuera de Barcelona, ¿está la puerta del Barça cerrada para un futuro próximo, hay alguna posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça?», era la preguntaba que lanzaba a Pep Guardiola durante una breve rueda de prensa donde se le ha cuestionado mucho por su futuro, ya que acaba contrato al final de la próxima temporada con el Manchester City. El catalán, con cierta desgana, respondía con claridad, sin rodeos.

«Sí, está cerrada», confirmaba Guardiola, sobre sus opciones de volver algún día al banquillo del Barça, donde un portazo que levantó murmullos entre los periodistas presentes en la sala, pero también carcajadas por su forma de cerrar la pregunta: «Somos mayores ya».

No pasa por ninguna parte de la cabeza de Pep Guardiola volver al Barça en un futuro, no queda claro si lo afirma con alguna motivación o bien por la situación actual que impera en el club que preside Joan Laporta. Una frase más que contundente por parte del técnico catalán que seguro dará mucho que hablar en Barcelona, justo en el momento que llega un nuevo entrenador al club como es el alemán Hansi Flick.

🚨GUARDIOLA ‘CIERRA la PUERTA’ a VOLVER al BARÇA: 😯»Somos MAYORES YA». 🗣️@marccnunezz pic.twitter.com/AHbaIzg6M4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 10, 2024

No fue lo único en clave Barça sobre lo que preguntaron a Guardiola. La salida de Xavi Hernández fue otro tema caliente, principalmente porque no le gustó cómo le preguntaron por él. «Te aseguro que no es mi culpa. Lo que haya podido pasar no es mi culpa, llevo 14 años fuera de Barcelona y no soy sospechoso de nada en este sentido», decía Guardiola, cuestionado si el peso de su estilo y las comparaciones con él tuvieron su peso en Xavi y lo que se esperaba de él, sentenciando: «Preguntároslo vosotros que sois los que hacéis esas comparaciones. Yo no las he hecho». También, cuestionado por Hansi Flick, el catalán le deseaba «lo mejor» y pedía la directiva del Barcelona «que le ayuden y que le den tiempo» y le mandaba deberes: «Deberá adaptarse al estilo de los jugadores que tenga».

Por último, cuestionado por Bernardo Silva y el fuerte interés que existe del Barcelona, Guardiola era también muy claro y contundente: «No hemos recibido ninguna llamada del Barça ni de ningún otro club. Es un jugador maravilloso, espero que se quede con nosotros en el Manchester City». Además, sobre otro deseo culé como es Joao Cancelo, del que esperan que continúe tras esta año cedido con buenas prestaciones, sobre lo que comentaba Guardiola: «Nos sentaremos los dos clubes. Es jugador nuestro y, si no se llega a un acuerdo, tendrá que volver en la pretemporada. Si él quiere quedarse en Barcelona, y los clubes se ponen de acuerdo, se volverá a hacer».