Guardiola habla claro sobre el despido de Xavi: «No son buenas noticias…»

Pep Guardiola compareció en rueda de prensa antes de la final de la FA Cup ante el Manchester United que se celebrará este sábado en Wembley y el entrenador español habló sobre la destitución de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. El actual técnico del Manchester City lamentó esta noticia, pero mostró la realidad que viven los entrenadores cuando las cosas no van bien en un equipo.

«No son buenas noticias. Cuando un entrenador es despedido significa que algo no funcionó. Ahora mismo no tengo una opinión, no sé qué pasó. Quizá cuando hable con la gente en Barcelona sabré algo. Esto solo demuestra que los entrenadores estamos expuestos. Ahí que ganar o tu puesto está en peligro. No importa la trayectoria previa, si es un entrenador antiguo o uno nuevo. Hay que ganar y hacer muchas cosas bien… pero lo cierto es que solo puede ganar uno», comentó el entrenador del Manchester City.

«¿Significa eso que el resto fracasó? No lo creo. No siento que la temporada habría sido un fracaso si no hubiésemos ganado la Premier League. No creo que el Arsenal sienta que haya fracasado porque estuvieron increíbles. Pero tenemos que aceptar esto o buscar trabajo en otro tipo de sector», continuó Guardiola.

Por otro lado, Luis Enrique, también en rueda de prensa antes de la final de la Copa de Francia ante el Olympique de Lyon fue preguntado sobre Xavi: «Sí, he oído Xavi y ya sé por dónde van los tiros. Al acabar el partido en Barcelona, dije dos cosas: la segunda fue que me gustaría que Xavi siguiera en el Barcelona. Me mantengo en el mismo pensamiento».

Pero más allá del asunto de Xavi, Guardiola se centró en hablar sobre la final ante el Manchester United. Sobre qué espera del partido: «Si empezamos bien y podemos marcar primero sería importante. En este tipo de partidos contra el United, en la Premier League, hemos sido mejores y más regulares. Sobre todo esta temporada. Lo hemos hablado, los jugadores lo sienten, sabemos que será un partido completamente a los de la Premier League».

Guardiola se cita con la historia

«Respetamos al United. Siempre lo hacemos, por su historia. En la última década hemos sido mejores, pero ellos lo han sido a lo largo de la historia y les tenemos un respeto enorme. No sé qué sienten ellos, no estoy ahí. A veces cuando juegas bajo presión lo haces mejor. A veces, ganar la Premier League una semana antes puede darte un plus, o una sensación totalmente opuesta, y te relajas demasiado. Mañana estaremos listos», dijo sobre su rival.

Por último, el Manchester City tiene la oportunidad de encadenar dos dobletes de manera consecutiva: «Si la historia nos da la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho nunca antes en Inglaterra tenemos que intentarlo. Quizá sea una motivación extra para los jugadores. No hablé de esto en particular. Jugamos para ganar. Un título es motivación suficiente. Ningún equipo había ganado cuatro ligas seguidas, y ninguno ha encadenado dos dobletes. Eso es porque no es fácil».

«Iremos a Londres a hacer un buen partido, con las mismas rutinas y sin olvidar que defenderemos el título que ganamos el año pasado. Estamos contentos, estamos satisfechos. El sábado lo daremos todo para ganar. Quiero que, si perdemos, sea porque ellos fueron mejores, no porque no fuimos nosotros mismos», zanjó en rueda de prensa.