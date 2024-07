El portazo de Guardiola a De Bruyne: «Kevin no se va»

Guardiola ha dejado claro que Kevin De Bruyne «no se va» del Manchester City. El futuro del centrocampista belga es una incógnita. Desde Inglaterra aseguraban hace unos días que había acordado los términos personales de su contrato con el Al-Ittihad de Arabia Saudí en el que milita Karim Benzema, y que solo faltaba que ambos clubes se pusieran de acuerdo.

Sin embargo, poco después, Fabrizio Romano comunicó que esa historia no era cierta. El Manchester City no está dispuesto a deshacerse de uno de los pilares de su equipo. Es por eso que su entrenador, Pep Guardiola, le cerró la puerta de salida a De Bruyne ante los rumores de su posible marcha a Arabia Saudí. La baja de su estrella sería muy sensible para el vigente campeón de la Premier League, de ahí que el técnico no le quiera dejar ir.

«Kevin no se va», declaró Guardiola de manera rotunda durante su comparecencia en Estados Unidos, donde el City está arrancando su gira de pretemporada. No obstante, el preparador español agregó que hasta el último día de mercado pueden pasar cosas y «si alguien se quiere ir este verano, vamos a hablar de eso y, por supuesto, hasta el último día de la ventana de fichajes tenemos posibilidades de que entren y salgan jugadores, pero De Bruyne no se va a ir».

Recientemente, el jugador belga ya había dejado abierta la puerta a salir cuando le preguntaron por los cánticos de sirena que llegaban desde Arabia Saudí. «A mi edad tienes que estar abierto a todo», dijo en HLN. Pero Guardiola no está dispuesto a dejarle marchar, ya que lo considera un pilar en sus esquemas. De Bruyne lleva nueve temporadas en el Manchester City y se ha convertido en una de las grandes estrellas del equipo junto con Rodri, Haaland o Phil Foden.

Por otro lado, respecto a las posibles incorporaciones de nuevos jugadores –hasta ahora sólo han fichado a Savinho–, Pep reconoció que tiene la plantilla prácticamente cerrada: «No descarto nuevos jugadores como opción, pero creo que hay un 85, 90, 95% de posibilidades de que tengamos la misma plantilla. Me siento cómodo, porque la calidad de ser humano que tenemos en la plantilla es difícil de reemplazar, y la calidad está ahí. Pero ya veremos, no sé en el último momento si alguien vendrá a por alguno de nuestros jugadores y se terminarán marchando y tendremos que reponer esas salidas, ya lo decidiremos».

Guardiola y el Balón de Oro a Rodri

Otro de los temas del momento que ocupa al City es Rodri Hernández. El centrocampista de la selección española se ha convertido en uno de los favoritos al Balón de Oro tras conquistar la Eurocopa y a su técnico le encantaría que le dieran el premio al internacional español. «Su consistencia es brutal. No puedo negar lo feliz que estaría si pudiera conseguirlo».

«Pero estar en la carrera, estar nominado o ganar el Balón de Oro es fantástico; para él, por supuesto, para su familia y amigos, pero también para Manchester City y toda la organización. Creo que nadie duda de que España estuvo brillante en todos los aspectos, en cada partido, no es fácil ganar 7 de 7», concluyó.