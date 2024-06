De Bruyne mantiene con vida a Bélgica en la Eurocopa

Bélgica sigue viva en la Eurocopa. Esa es la noticia, porque tras perder ante Eslovaquia en la primera jornada, caer ante Rumanía este sábado era la hecatombe total. Eso es lo que salvó el equipo belga, que desplegó un buen fútbol en Colonia y liderados por De Bruyne consiguieron los tres primeros puntos para igualar el grupo E a todo: todos -Bélgica, Rumanía, Eslovaquia y Ucrania- tienen tres puntos. Máxima emoción.

El partido arrancó ya de cara para una Bélgica que se encontró con un gol nada más comenzar el partido. A los dos minutos ya dominaban los de Tedesco con una buena jugada del tan denostado Lukaku, quien protegió de forma magistral el balón en el área. Tuvo visión y le dejó el balón de cara a Tielemans, que llegó en la frontal para inventar un preciso disparo raso. Primer gol de los belgas en la Eurocopa.

La reacción rumana fue buena y Dragusin se inventó un cabezazo que acabó siendo la ocasión más clara de una Rumanía seria, sostenida por su portero, pero que no se vino abajo y que está compitiendo muy bien en esta Eurocopa. Este grupo E queda como el más igualado de todo el torneo, tanto que están todos con tres puntos a falta de la última jornada.

Entre la desesperación habitual con Lukaku, un delantero que juega más de pívote en el área que de un delantero letal, Bélgica convenció muchos minutos y disfrutó de muchas ocasiones con las que pudo ganar de forma cómoda, pero se empeñó en fallarlas para sufrir con el resultado hasta el final.

Las tuvo Lukebakio, las tuvo Doku, las tuvo De Bruyne. Todos se encontraron con Florin Nita, el portero rumano que fue metiendo manos para mantener a su país vivo. Hizo una gran actuación con paradas fáciles y difíciles. Además, a veces Rumanía se estiraba con peligro y tuvo ocasiones claras, como una de Mihaila en la que se quedó cara a cara con Casteels -el portero que intenta hacer de Courtois en Bélgica- y lanzó el balón a las nubes.

Marcó Lukaku, pero al bueno de Romelu no le acompaña ni la suerte. Lo hizo bien en una carrera en la que superó bien el cara a cara con Nita, pero desde el VAR avisaron que el delantero belga estaba en fuera de juego. La posición adelantada, que creemos que lo sea, lo fue por uno o dos centímetros. No más. Dos minutos después, Lukaku volvió a fallar otra ocasión y ahí ya no había que mirar a nadie más, era culpa suya.

Rumanía era claramente dominada, estaba a merced de los fallos de Bélgica, pero de repente se encontraba con situaciones que cambian un partido y una Eurocopa. Man tuvo una de esas con una ocasión clarísima, un mano a mano con Casteels que paró el portero.

Unos perdonan, otros no. En el minuto 80 un balón largo le llegó a De Bruyne, que se coló entre la defensa rumana y llegó muy forzado para rematar. Pero lo hizo y marcó para dar un gol que daba ya la victoria definitiva a una Bélgica que se mereció los tres puntos.

Así jugó Bélgica

Necesitada ya por los puntos, y tras perder el primer encuentro, Bélgica fue claramente dominadora del encuentro. Tuvo muchísimas ocasiones, De Bruyne y Doku estuvieron muy activos y el equipo de Tedesco desplegó un juego alegre con el que se mereció marcar más. Los dos goles se quedaron cortos.

Así jugó Rumanía

Peleó bien Rumanía, tuvo hasta alguna ocasión clara con la que pudo sacar un empate, pero tanto va el cántaro a la fuente… Bélgica atacó mucho y los rumanos llegaron hasta donde podían. Se mantuvieron vivos en todo el encuentro y se la jugarán ante Eslovaquia en un grupo en el que todos están igualados.

MVP: Kevin de Bruyne

Tenía que ser su partido. Y Bélgica le necesitaba. Figuras de talla mundial tienen que aparecer en los momentos más importantes, cuando tu equipo más te necesita, y Kevin de Bruyne lo hizo en esta victoria a Rumanía. Lideró todo el ataque de su selección, marcó un gol y trasladó el brazalete que llevaba en el brazo al terreno de juego.