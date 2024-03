La maldición de Rafa Nadal en el Masters de Miami por la que todos los años acaba renunciando

Rafa Nadal se encuentra en un tramo de su carrera deportiva en el tenis profesional en el que debe priorizar unos torneos sobre otros. Las lesiones y la edad –cumple 38 años en junio– le han llevado a tener que tomar estas decisiones, aunque hay una competición que no disputa desde el año 2017, pese a ser referencia en el calendario ATP, y que probablemente no vuelva a presenciar más en activo. Hablamos del Masters 1000 de Miami, un torneo que, por diferentes motivos, se ha convertido en maldito para el jugador balear.

En la presente edición del Miami Open destacaron por encima de todo dos ausencias en el cuadro masculino de competición. Novak Djokovic decidió renunciar a última hora a participar en el torneo de categoría Masters 1000, y se sumó así a la baja de su gran rival generacional, un Rafa Nadal que no tuvo en ningún momento en sus planes disputar el torneo estadounidense, si bien finalmente su baja también fue por molestias físicas y falta de preparación, algo que le llevó también a perderse el Masters 1000 de Indian Wells.

Sin embargo, la historia de desamor entre Nadal y Miami viene de más allá y se resume en que la última participación del jugador balear en la cita data de 2017. Son así, seis ediciones consecutivas, a las que habría que sumar la del 2020, que no se disputó por la pandemia del Covid-19, en las que el Miami Open se ha celebrado sin Rafael Nadal entre los tenistas inscritos.

Curiosamente, Rafa Nadal es, probablemente, el mejor tenista de la historia que nunca ha podido ganar el Masters 1000 de Miami, y no ha sido por falta de intentos. El jugador español alcanzó la final del torneo en 2005, siendo este el primer Masters 1000, entonces Masters Series, en el que pisaba la final. No sólo eso, si no que en aquel partido, estuvo cerca de batir a Roger Federer, entonces destacadísimo número uno del mundo, quien debió remontar dos sets en contra para acabar venciendo por 2-6, 6-7(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 a un Nadal que apenas tenía 18 años.

Con el paso de las ediciones, Nadal consiguió llegar a otras cuatro finales en Miami, pero en ninguna de ellas logró el ansiado título. 2008, 2011, 2014 y 2017 fueron los Masters 1000 de Miami en cuyo palmarés de subcampeones aparece Rafa, quien no ha inscrito su nombre entre los ganadores, dejando el privilegio de ser el único español en hacerlo, en el torneo masculino, a Carlos Alcaraz, quien conquistó la cita en el año 2022.

Nadal y Djokovic, en la final de Miami 2014. (Getty)

Precisamente, en 2022, fue el último año en el que se dudó de la presencia de Rafa Nadal en el Miami Open, pero días después de sufrir una fisura en las costillas en Indian Wells, confirmaría su renuncia. Un año después, en 2023, Miami tampoco entraba en los planes de Nadal, pero de nuevo una lesión, la que provocó su retirada temporal en aquella temporada, finiquitó sus opciones de permanecer en el torneo de la Costa Este de Estados Unidos.

Los resultados de Rafa Nadal en Miami

En total y teniendo en cuenta que no se espera que Nadal vuelva a jugar en Miami, el bagaje del tenista balear en este torneo es de 13 participaciones, de las cuales en cinco, un 38’4%, llegó a la final y perdió en el partido por el título. Roger Federer, en dos ocasiones (2005 y 2017), Novak Djokovic en otras tantas (2011, 2014) y Nikolay Davydenko (2008), fueron los villanos de un Rafael Nadal quien en 2017, con su final ante Federer, se despidió para siempre –aunque entonces no lo sabría– del Masters 1000 de Miami.

2005: octavos de final

2006: finalista

2007: segunda ronda

2008: finalista

2009: cuartos de final

2010: semifinal

2011: final

2012: semifinal

2013: No participó por lesión

2014: finalista

2015: tercera ronda

2016: segunda ronda

2017: finalista

Nadal elige Indian Wells por encima de Miami

La no participación de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Miami se debe a varios factores, pero entre ellos no está que el jugador balear haya renunciado a disputar la gira norteamericana de primavera. Tanto en el ATP 500 de Acapulco como, sobre todo, en el Masters 1000 de Indian Wells, sí hemos podido disfrutar de la presencia del tenista balear. Nadal, además, sí ha conquistado Indian Wells en tres ocasiones, en 2007, 2009 y 2013, motivo, que además de la superior organización de esta cita sobre la de Miami, las lesiones, y la proximidad del Miami Open a la gira de tierra, explican la preferencia de Rafa y su ausencia continuada en la ciudad del este de EEUU.