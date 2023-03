Luis de la Fuente: «Quien se despide con una carta es Ramos»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras dar a conocer la lista de convocados para los duelos contra Noruega y Escocia. El combinado nacional jugará sus dos primeros partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024 en La Rosaleda y en Glasgow.

Las principales novedades de la convocatoria son Kepa, Nacho, Iago Aspas, Zubimendi, David García y Dani Ceballos. También destaca la vuelta de Gayá. En el apartado de ausencias están Unai Simón, lesionado, Jordi Alba, Koke, Ferran Torres, Azpilicueta y Eric García.

Sergio Ramos

«No vamos a hablar de jugadores que no están, pero vamos a dejarlo zanjado. Le trasmito todo mi agradecimiento. Fue una conversación privada y tengo la costumbre de no airearlas, pero hay un jugador nuevo con una nueva idea. Apuesto por estos jugadores y quiere transmitirles seguridad y confianza desde el primer momento».

Conversación con Ramos

«Fue una videollamada y mos dijimos lo que nos teníamos que decir. El contenido de la conversación es privado».

Centrales

«Es lo que yo interpreto para esta posición. Busco jugadores que nos permiten diferentes registros. Estamos contentísimos con los centrales que son».

Ausencia de Ramos

«Nunca he hablado de tema de edad. Quién diga eso no es verdad. El que se despide con una carta es Ramos. España está mucho más interesada en conocer a estos jugadores. La decisión es del máximo responsable, que soy yo».

Haaland

«Tiene un equipazo, no sólo a Haaland. Vamos a intentar minimizar las virtudes de todos, también de Haaland. Me preocupa el nivel de nuestros jugadores. Estoy seguro de que el seleccionador noruego estará más ocupado por nuestros jugadores que nosotros por los suyos».

Delanteros

«Tenemos garantizados más de 40 goles. Nos dan mucha tranquilidad. Estamos muy felices y tranquilos».

Minutos con sus clubes

«Hacer una convocatoria es un trabajo muy costoso. Hay que valorar muchos escenarios. Hay jugadores que jugando pocos minutos pueden ser importantes. Hay que buscar un equilibrio».

Criterio del seleccionador

«Mi criterio va a dominar mi decisión. Yo hablé lo que tenía que hablar. El futuro es Noruega, solo me preocupa eso. No es abrir o cerrar la puerta, yo confío en unos jugadores. Si están estos es porque confío más en ello».

Iago Aspas

«Es importante para todos. Está en un grandísimo momento. Es un jugador que puede funcionar en varios escenarios».

Gayá

«Me sucede una cosa muy bonita e interesante y es que él ya estaba en mi primera convocatoria. Le conozco perfectamente. Entiendo que Gayá y el Valencia están en una dinámica ascendente. Le conocemos muy bien, no falla nunca y se adapta a nuestra idea de juego».

Capitanes

«Tenemos un protocolo establecido desde hace mucho tiempo que es apostar por los que más internacionalidades tienen. A mí también me gusta darle un toquecito personal y que encaje. Estoy tranquilísimo. Los capitanes son Morata, Rodri y Carvajal. Hay jugadores que lideran de manera espontánea. El vestuario son jugadores inteligentes que valoran ese liderazgo. El capitán tiene que sumar. Ser un ejemplo en todo».

Dejar a alguien fue de la lista

«Me cuesta dejar a gente fuera de la convocatoria. Podríamos hacer varias listas competitivas. Claro que me ha costado».

Remodelación

«No pienso ni el origen ni de dónde vengo. Hemos ido caminando en una senda que conocíamos. No miraba al pasado. Estábamos centrados en el presente y en el futuro. Tenemos que buscar hacer un equipo. Me siento muy tranquilo con esa lista. Intocables no hay. Vendrán los que en cada momento están mejor y nos genere confianza».

Portería

«Le mando un mensaje de ánimo a Unai. Los tres se lo van a tener que ganar. Hay que esperar al rendimiento en el día a día. Estoy muy tranquilos con ellos porque son muy buenos».

Votación de Julián Álvarez

«A mí me gusta. No bebo, estaba sereno y es campeón del mundo. Tenía ganas».

Conversaciones con jugadores

«He hablado con muchos. Sabéis la línea que llevo».

Le Normand

«Es una decisión que deciden con libertad. Para jugar con España hay tres premisas: que sean seleccionables, que quieran jugar con España y que les seleccionemos. Le Normand quiere jugar con nosotros, por lo que es una fantástica noticia».

Liderezgo

«Ojalá estuviese Busquest. Seguro que aparecerán líderes».

Equipos representados

«Aquí nadie tiene la puerta cerrada y es para celebrar que muchos clubes españoles tengan capacidad para estar representados en la Selección».

Nivel

«El mayor inconveniente es la falta de tiempo, pero estamos acostumbrados. Hemos elegido este perfil de futbolista porque se van a adaptar rápido. El objetivo es que el día de Noruega nos acerquemos a lo máximo posible a nuestra idea».

Andaluces

«Son todos muy diferentes. Bryan es un extremo de los que quedan pocos, Fabián está demostrando calidad en el PSG y Ceballos cada vez que sale en el Bernabéu lo pone patas arriba».

Jugar con Marruecos

«El que quiera jugar con España tiene que querer. Luego, son muy libres de elegir con todo el respeto».

Asensio

«Yo lo que les pido es se esfuercen más. Ojalá que todos sean un poco mejores».

Sistema

«Lo más importante es ser fieles a una idea, que la iréis viendo en la medida que juguemos partidos. Lo más importante es la idea».

David García

«Está haciendo una gran temporada y se lo merece. Le he seguido mucho. Hay que tener alternativas para cubrir escenarios».

Ceballos

«Yo hablo mucho con él. Celebro que tenga un buen momento. En Tokio vivimos una situación desagradable con la lesión, pero ya está de vuelta. Con su participación y la de algún otro compañero habríamos ganado el oro».

Zubimendi

«Tenemos dos especialistas de los mejores. Nos ofrecen tranquilidad, seguridad y la posibilidad de dar equilibrio».

Nacho

«Está en un grandísimo momento. He considerado oportuno convocarle por su rendimiento y por lo que encaja. Estoy muy contento. No le conozco y estoy deseando verle».

‘Caso Negreira’

«Está investigado y cuando se tenga que tomar las medidas que se tengan que tomar, que se tomen. Los pasos que tengan que dar que den la justicia y si alguien tiene que pagar que lo pague. Es lo que demanda la Federación».z