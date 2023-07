Luis Enrique: «¿Mbappé? Algunas cosas podrían pasar»

Luis Enrique Martínez ha sido presentado como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain y, entre otras cuestiones, ha sido preguntado por el tema de Kylian Mbappé, del que dijo que cuenta con él porque tiene contrato. Además, habló del estilo que implantará en el club parisino y de lo que será su relación con la prensa.

Su fichaje

«Me he comprometido a hacer un equipo, para eso tengo la ayuda del club. Estoy seguro de que lo voy a conseguir, no tengo ninguna duda de que voy a crear un equipo, segurísimo, y creo que eso le va a gustar mucho a los aficionados del Paris Saint-Germain. Luego, evidentemente, cuando uno llega a la élite y al máximo nivel veremos de qué somos capaces de construir».

Staff

«Encantadísimo de estar aquí, como entrenador del PSG, con muchas ganas de aprender un nuevo idioma, conocer una ciudad maravillosa, un país también maravilloso, estoy muy ilusionado. El segundo entrenador será Rafel Pol y el tercer entrenador Aitor Unzué. El psicólogo será Joaquín Valdés y falta una persona por incorporarse que estamos intentando cerrar su contratación, pero ahora mismo está en activo y yo creo que para el lunes 10 de julio estará cerrado el staff, por lo que significa mi parte».

Luis Campos

«Vamos a trabajar como hasta ahora, llevamos ya un tiempo trabajando la confección de la plantilla, con la dificultad que eso tiene. Tengo que decir que para mí es un gran honor coincidir con Luis Campos. Ese intercambio de opiniones en cuanto al mercado es muy complicado, pero estoy convencido de que vamos a hacer un gran equipo, encantado de trabajar con personas de ese nivel».

Juego ofensivo

«La identidad de juego ofensiva es innegociable. Sino pensara que podemos jugar de forma ofensiva no iría a ningún club. Como entrenador te tienes que adaptar a los jugadores que tienes, mi trabajo es sacar lo mejor individualmente de cada uno de ellos y colectivamente. Jugaremos como equipo porque ese es mi trabajo y mi primera función como entrenador».

Mbappé

«Cuando firmé por el PSG o cuando empezamos a hablar sobre lo que significa formar una plantilla uno siempre está abierto a que puedan surgir infinidad de cosas. Pero la plantilla y la planificación, evidentemente, la mantengo en privado porque es una charla profesional y no me interesa sacar ninguna información privada y del propio club, pero vamos a intentar tener la mejor plantilla posible. Cuento con todos los jugadores que tienen contrato en vigor con el equipo. Y también con los que estamos intentando fichar, también cuento con esos. ¿Quiénes son? Eso ya forma parte del día a día y ya sabéis que el mercado va variando continuamente. Pero estoy seguro de que vamos a tener un gran equipo».

Estilo

«Mi estilo es como vivo la vida cada día. He entrenado a grandes clubes y siempre me he sentido a gusto. El jugador de fútbol es muy egoísta y muy inteligente y este es un escenario ideal para ver a los jugadores dar su mejor versión y sentirse orgulloso de representar a este club y de ser un club que consiga el mayor número posible de títulos, ese es el objetivo».

Prensa

«Va a estar todo perfecto porque no entiendo un carajo. No entiendo nada así que podéis decir lo que queráis que va a haber buen rollo. No he sido muy bueno hablando francés. Yo creo que nos vamos a divertir, entendiendo que vuestro deber es el de comunicar y de llegar a la gente. Mi trabajo no es hablar pero creo que os lo vais a pasar bien conmigo. Creo que han escogido al entrenador ideal para este proyecto».

Neymar

«No, no he hablado con él. He hablado con algunos jugadores que he coincidido. Pero vamos a tener tiempo para conocer a todos. Esa información es mía interna que yo tengo que resolver con los jugadores. Es evidente que voy a tener que tomar muchas decisiones, quiero escuchar a los jugadores para ver en qué estado están».

Presión

«Me encanta tener esa presión, evidentemente. Hay siete u ocho equipos del mismo nivel y con una experiencia superior a la nuestra en Europa. La Champions League es una competición injusta porque un partido malo te echa de la competición. Ser ambicioso es una cosa positiva en la vida. Intentaré sacar la mejor versión del equipo».