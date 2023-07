El United gasta lo mínimo a la espera de Mbappé

El Manchester United acaba de mover ficha en un mercado veraniego marcado por el futuro de Kylian Mbappé. El runrún entre la afición comienza a existir ante la falta de refuerzos de cara a la próxima temporada. El anuncio de Kylian Mbappé hace unos días en el que confirmaba al Paris Saint Germain que no renovaría su contrato tiene parte de culpa ya que ha abierto la posibilidad y generado esperanza entre los clubes europeos que se ven con el suficiente capital para aspirar a él. Los Red Devils son uno de ellos.

El club hizo oficial este miércoles de fichaje de Mason Mount después de que la presión popular fuese insostenible. Es el único movimiento anunciado y poco caro –en torno a los 50 millones– para las cifras que en las que se mueven otros clubes de la competición británica. De hecho, hasta este fichaje había una buena selección de memes sobre el asunto.

🚨🚨 Manchester United have announced the signing of Abso Lute Lee No Wan pic.twitter.com/mZl0avOD5l

— Troll Football (@TrollFootball) July 4, 2023