El nuevo guiño de Mbappé al Real Madrid en medio de las dudas sobre su futuro

Mientras se decide su futuro, Kylian Mbappé ha lanzado un nuevo guiño al Real Madrid. El futbolista del París Saint-Germain se encuentra de vacaciones y no ha dudado en alimentar los rumores acerca de su posible fichaje por el conjunto madridista celebrando una fiesta blanca. En sus redes sociales aparece vestido por completo de blanco junto a un conocido e influyente empresario estadounidense y otras celebrities.

El delantero no ha dudado en poner en un mensaje «fiesta blanca», acompañando las fotos en las que aparece vestido por completo de blanco. Todo, en medio de las dudas sobre dónde jugará el próximo curso, puesto que aunque ha señalado que quiere jugar en el PSG, su negativa a ejecutar la renovación de una temporada más –hasta 2025– hace que el club quiera venderle antes de que arranque el próximo curso.

El Real Madrid, mientras tanto, se mantiene a la espera. El club no se ha puesto en contacto aún con el PSG a pesar de que la intención desde París la decisión parece estar tomada: venderle en caso de que no renueve. Las conversaciones entre Fayza Lamari y la entidad parisina se han producido y la madre y representante del jugador les ha dejado claro que no prolongará su contrato más allá del 30 de junio de 2024.

Aún así, en el PSG no dan por perdida la batalla y, aunque no dudarán en vender a Mbappé si no acepta la renovación, confían en convencerle a golpe de talonario. De hecho, como reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, desde el Parque de los Príncipes estarían preparando una oferta mareante para hacer que se quede. Como apuntó el director de OKDIARIO, en París «están hablando de hacerle una oferta de 500 millones por tres temporadas», unas cifras a las que el Real Madrid no podría ni acercarse.