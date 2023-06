«Es cuestión de tiempo que Mbappé fiche por el Real Madrid»

Kylian Mbappé sigue copando portadas en este mercado de fichajes después de confirmar al PSG que no extenderá su contrato más allá de 2024 y todo lo que rodea a la estrella francesa causa sensación. Este viernes parece que habrá una reunión entre los agentes del jugador y el club para hablar de su futuro mientras desde Francia lo siguen viendo en el Real Madrid.

«Para mí es sólo cuestión de tiempo que acabe en el Madrid. Tiene esas ganas de vestir la camiseta blanca porque le gustaba el equipo cuando era joven». Estas palabras las ha pronunciado desde Inglaterra Florent Malouda, mítico de la selección francesa y ex futbolista de Olympique de Lyon o Chelsea entre otros.

Si que es cierto que el ex futbolista no puso fecha a la llegada de Mbappé al Real Madrid e incluso especuló con una posible renovación con el PSG. «Tuvo la oportunidad de ir al Real Madrid y renovó, por lo que no me extrañaría que llegue a un acuerdo con el PSG», opinó.

En declaraciones a The Sun, Malouda también dejó claro que: «Me sorprendería mucho que se fuera este verano. Creo que desde su punto de vista, siempre ha estado todo claro: quiere que el PSG le dé un proyecto que pueda cumplir con sus ambiciones. No se trata de dinero, está buscando grandeza y quiere encontrar un club que pueda igualar su talento y darle la oportunidad de ganar la Champions League».