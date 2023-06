El Real Madrid mantiene la calma con Mbappé

El Real Madrid ya tiene el trabajo hecho. O por lo menos la parte más sencilla del mismo. En el mes de junio la entidad madridista ha fichado a Fran García, Brahim, Bellingham y Joselu. Además, ha renovado a Toni Kroos, Nacho Fernández, Dani Ceballos y Luka Modric. De esta forma, la entidad madridista se ha remangado para confeccionar la plantilla que tendrá a su disposición la próxima temporada Carlo Ancelotti. Todo está atado y cerrado, a falta de una guinda que podría llegar desde París bajo el nombre de Kylian Mbappé.

Con el trabajo hecho, en el club se da la plantilla por cerrada en el apartado de entrada a falta de conocer el desenlace definitivo con Mbappé. Es un hecho que el Real Madrid está atento a la situación del delantero francés. Desde Valdebebas se observa con atención -y cierto optimismo- los acontecimientos que se van produciendo en París. En la entidad se trabaja sin prisa, pero también sin pausa. No hay motivo para correr, pero tampoco quieren que la situación se alargue en exceso. Para bien o para mal no quieren llevan este culebrón hasta final de agosto. De hecho, hay voces en el club que creen que de terminar concretándose un fichaje con el que se sigue contando más para 2024 que para este verano será en el mes julio.

El Real Madrid tiene un plan trazado para fichar un jugador que daría al club un impulso económico y deportivo estratosférico. En el club no quieren que el culebrón se alargue más de la cuenta. Luego, no van a poner encima de la mesa una cantidad que supere los 140 millones de euros fijos, que podrían aumentar unos 30 kilos más con variables. Desde Valdebebas nadie se plantea poner los 200 millones que sí ofrecieron hace dos veranos, cuando no recibieron respuesta desde París. Por último, el que va a tener que poner todo de su parte es el futbolista. Si Kylian quiere jugar de blanco tendrá que demostrarlo y forzarlo.

Con esta situación, el mercado de fichaje llegará a su momento más álgido para el Real Madrid con la consigna de esperar. En el club, en estos momentos, nadie se plantea fichar a otro delantero que no sea Mbappé. Si el francés no llega, Ancelotti tendrá que cambiar el dibujo y Rodrygo estará llamado a asumir el protagonismo goleador junto a Vinicius. Mientras, se confía en que Kylian siga poniendo de su parte y el PSG acceda a vender al jugador ahora para evitar que salga gratis dentro de una temporada.