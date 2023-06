El PSG repite estrategia con Mbappé

«Renovación o salida inmediata». Eso es lo que le ha trasladado el PSG a Kylian Mbappé en los últimos días. El delantero francés declaró en varias ocasiones que su deseo era terminar el contrato en el Parque de los Príncipes en 2024, pero el club parisino no está dispuesto a ello. Por lo tanto, desde Qatar han comenzado las filtraciones a los medios afines de Francia para dejar de manifiesto su deseo de poner en venta a su gran estrella, como ya hizo con Verratti, Neymar o Cavanni y que en verdad no salieron demostrando ser unos expertos estrategas. Incluso en su día con Mbappé, cuando Leonardo afirmó en una entrevista que accederían a la venta.

Porque el Paris Saint-Germain ha demostrado en la última década que no necesita el dinero. Desde 2012 han fichado sin titubeos a los mejores jugadores del planeta acumulándolos en una plantilla que ha llegado a sumar a Mbappé, Messi y Neymar esta misma temporada. Pero estos no eran los únicos. Di María, Verratti, Marquinhos o Achraf Hakimi han estado presentes en este equipo teniendo estos muchos pretendientes.

Las amenazas por parte de la UEFA por incumplir el fair play financiero siempre han estado ahí. Por ello, sus jugadores han estado en el mercado constantemente, pero la realidad es que casi ninguno ha salido con una millonaria venta. Porque el PSG no necesita dinero, pero han ido filtrando informaciones a la prensa francesa de que algunos de sus jugadores estaban en venta.

Lleva ocurriendo con Neymar varios años. El delantero brasileño no ha explotado definitivamente en París por sus innumerables lesiones y es por ello que el PSG le habría puesto en venta varios años seguidos. Pero la realidad es que sigue en la capital gala y no parece que vaya a salir. El caso de Verratti es el mismo. El italiano, que fue de las primeras piedras de este multimillonario proyecto, lleva varios años sonando para el Barça o, en su momento, para el Real Madrid. De hecho, el PSG también habría mentido en sus intenciones de vender al centrocampista porque ahí sigue en el club y con contrato hasta 2026. También ocurrió incluso con un Cavani que estuvo a punto de salir al Atlético y al que al final no le dejaron marcharse.

Caso Mbappé

Y es que el PSG ha dejado en evidencia una vez más no ser un club como los demás con el ‘caso Mbappé’. El delantero francés habría conocido recientemente que le obligarán a salir del club este mismo verano si decide no renovar hasta 2025 pero, ¿será esto cierto?

Como comentamos, en los últimos años se han producido varios casos en los que el PSG había puesto en venta a sus jugadores, pero ninguno acabó por salir. Mbappé podría ser la excepción o si, por el contrario, se confirma que el club parisino miente en sus filtraciones con el objetivo de despistar y atraer el foco en unas negociaciones con el Real Madrid.