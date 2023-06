El Madrid ya sabe el precio de Mbappé

El culebrón Mbappé sigue su curso, aunque parece que le pueden quedar pocas semanas. El PSG no quiere que se alargue mucho en el tiempo, su plan sigue siendo inflexible: o Kylian renueva o se marcha este mismo verano. El club parisino pediría 200 millones de euros por su traspaso.

El plan del cuadro parisino sigue siendo que Mbappé renueve, y si no lo hace, que se marche este verano. Además, la entidad francesa no quiere alargar mucho en el tiempo este culebrón, desea que se solucione lo antes posible, y pedirá 200 millones de euros por un posible traspaso.

El culebrón de Kylian Mbappé podría acabarse antes de lo previsto. El Real Madrid ya sabe su precio, y son nada más y nada menos que 200 millones de euros. Esa es la cifra por traspaso que pedirá el PSG si Mbappé no renueva en las próximas semanas. Si no lo hace, la entidad francesa quiere vender a su estrella este mismo verano.

Según informa Le Parisien, el medio más fiable de Francia en cuanto al PSG se refiere, la postura del club es, a día de hoy, inflexible. No aceptarán otra posibilidad que no sea la de la renovación inmediata. Si eso no sucede, lo venderán este mismo verano para que no se vaya gratis la temporada que viene. Este culebrón, según informan en Francia, podría durar solamente semanas antes de su resolución

Por otro lado, Nasser Al-Khelaïfi ya se habría reunido también con Fayza Lamari, la madre y agente del jugador, tratando de convencerla de que lo mejor para todas las partes es que el propio Mbappé aclare cuanto antes su futuro. Si hay traspaso, el precio no será menor de 200 millones de euros.