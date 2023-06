El Real Madrid establece las líneas rojas del ‘plan Mbappé’

El Real Madrid sigue siendo un mero espectador en el caso Mbappé. El club, hasta el momento, no ha movido ficha y sigue observando como se está desarrollando una situación que desde el estadio Santiago Bernabéu hasta hace no tanto estaban convencidos de que iba a ser imposible que se diese este verano. Ahora, el panorama es diferente y sí creen que el PSG puede decidir vender al crack francés este mismo verano. Desde Qatar tienen claro que no le van a dejar salir gratis dentro de 12 meses, por lo que se ven obligados a aceptar una venta en este mercado, que se abrirá en unos días.

En el Real Madrid están al tanto de toda la situación, aunque por el momento no han movido ficha. Saben que Mbappé está poniendo de su parte para que el PSG se vea obligado a venderle. El delantero en ningún momento ha dicho públicamente que quiera hacer las maletas este verano, de hecho ha dicho todo lo contrario, pero lo que sí ha dejado claro es que no ejecutará la cláusula que le renovaría hasta 2025. Por lo tanto, si el club-estado no le vende ahora, tendrá que ver como se marcha gratis dentro de un mes.

En el Real Madrid reconocen que el mercado todavía no está cerrado. En el club saben que han reforzado la plantilla con cuatro jugadores y han cerrado el capítulo de las renovaciones antes del mes de julio, pero por delante todavía tienen dos meses para estar preparados y acometer, si surge la posibilidad real, el fichaje de Mbappé. Eso sí, será Kylian o no será nadie. El ‘9’ le espera

En el club blanco lo tiene todo preparado y una estrategia trazada. Tienen el dinero para acometer su fichaje este verano, aunque en ningún caso tiene planeado pagar 200 millones de euros. Desde el Real Madrid podrían llegar a los 140 kilos, una cantidad justa para un jugador que será libre a partir de enero. Además, tampoco se quieren mantener largas negociaciones con un PSG con el que la relación sigue siendo inexistente.

El Real Madrid espera pacientes movimientos. Desde el Bernabéu también creen que este culebrón no se extenderá hasta finales de agosto, por lo que el desenlace se espera que llegue durante el mes de julio. No obstante, si hay opciones reales, le esperarán hasta el final. Mbappé y su entorno están cumpliendo su parte de forzar su marcha, mientras que en el club mantienen la calma.