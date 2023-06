Guardiola: «¿Mbappé al City? No, ya sabéis dónde quiere ir…»

Kylian Mbappé es el gran protagonista del mercado de fichajes. Desde que el futbolista comunicara al Paris Saint-Germain que no ejecutaría la cláusula para ampliar su contrato hasta 2025, los rumores de su posible salida del club se han desatado. Uno de los candidatos a hacerse con sus servicios es el Manchester City, aunque Pep Guardiola ha descartado que vayan a intentar su fichaje.

«No estamos en la carrera por Mbappé. Todos sabéis dónde quiere ir», aseguró durante su presencia en el Legends Trophy de Golf en el club de Golf Empordà, en Girona. De esta manera, el técnico de Santpedor desmarca al Manchester City de la carrera por el fichaje del delantero parisino y deja entrever que el jugador quiere ir al Real Madrid.

Los blancos son los grandes favoritos para hacerse con los servicios del internacional francés si termina saliendo del PSG. Desde París han dejado entrever que el club estaría dispuesto a venderle este verano para intentar evitar que se vaya libre la próxima temporada. Sin embargo, el 10 ha dejado claro por activa y por pasiva que no tiene intención de moverse del Parque de los Príncipes este verano. «Seguir en el PSG es mi única opción de momento», aseguró recientemente.

No obstante, en sus últimas declaraciones desde la concentración con la selección francesa, Mbappé dejó la puerta abierta a renovar con el PSG: «Muchas cosas pueden pasar en un año». La realidad es que el futbolista galo termina contrato con el campeón de la Ligue 1 en 2024 y si no renueva quedaría libre para firmar por el Real Madrid o por cualquier otro equipo.

El sueño del atacante francés es vestir la camiseta del Real Madrid, club que ha estado a punto de ficharlo en varias ocasiones, la primera cuando salió del Mónaco y la segunda el verano pasado antes de que renovara con el PSG por 2+1. De momento parece que ese año extra no lo va a ejecutar y será libre en 2024, lo cual ha desatado todos los rumores. Uno de los posibles candidatos a hacerse con sus servicios, el City, por su potencial económico no pujará por su fichaje o eso dice Guardiola. Se presenta un mercado movidito con el tema pese a que Mbappé ha dicho que no tiene intención de cambiar de aires este verano.