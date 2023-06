Kylian Mbappé compareció en la rueda de prensa del estadio Algarve junto a Didier Deschamps en la previa del partido que enfrentará a Francia frente a Gibraltar. No quiso hablar mucho de su futuro y solamente afirmó que el PSG es su única opción.

«Ya he respondido a esta pregunta. Seguir en el PSG es mi única opción en este momento y estoy preparado para volver en pretemporada. Espero que la siguiente pregunta sea sobre el partido de mañana con Francia», afirmó el capitán de la selección francesa.

«La carta no se envió por ninguna razón. Quiero centrarme en el partido. Las reacciones de la gente me importan poco. No pensé que una carta fuera a matar a nadie ni a ofender a nadie. No podemos controlar las reacciones, pero no me importa», continuó afirmando la estrella francesa, cerrando la puerta a una posible salida.

«¿Qué influencia tiene el presidente? Sobre mi carrera hoy, en 2023, ninguna. Quiere que me quede en París y mi objetivo es quedarme, pensamos igual ambos», afirmó Mbappé sobre la influencia de Macron en su futuro.

«Es mi responsabilidad de capitán, era un momento para estar. No voy a hablar siempre y lo harán todos los compañeros, pero creo que tenía que asumir la responsabilidad y no esconderme», dijo Kylian Mbappé.

«Esta es una oportunidad para acercarnos a nuestro objetivo de clasificarnos para la Eurocopa 2024. Será con mucho gusto, pero si no tengo la oportunidad, será una pena (sobre los Juegos Olímpicos)», culminó Mbappé en una efímera rueda de prensa.