Zidane: «Admiro mucho a Mbappé»

Zinedine Zidane continua a la espera de recibir un proyecto que le convenza como entrenador. Mientras tanto, el francés se ha desecho en elogios a Kylian Mbappé, su compatriota Karim Benzema y, quién sabe, si su futuro compañero en el Real Madrid Luka Modric. «Lo que hace es fantástico para su club y para la selección francesa. Admiro mucho a Mbappé», comenta sobre el jugador del PSG.

Sobre sus dos ex jugadores en el Real Madrid, Zidane se rinde con el ex capitán blanco y nuevo jugador del Al-Ittihad: «Si hay un jugador que me levanta de la silla, ése es Karim Benzema. Quizá también Luka Modric, jugadores que, cuando tienen el balón, piensas que lo van a perder, pero no, siempre consiguen salirse con la suya». Respecto a Bellingham, que eligió el mítico dorsal ‘5’, el dorsal de Zidane en el Real Madrid, el francés lo tiene claro: «Es un jugador importante y está preparado para jugar en el Real Madrid».

Sobre su regreso a los banquillos: «¿Si echo de menos la adrenalina de entrenar al máximo nivel? Sí, claro que sí. Cuando estás fuera, lo ves de otra manera. Hace dos años que no la tengo, pero ya llegará. ¿Volver a vivir y trabajar en Francia? No puedes negarte a nada. Sé lo que quiero y lo que no quiero. Si he decidido hacer una pausa, es porque debí hacerla… Espero poder decirme a mí mismo que pronto podré volver a entrenar».

En cuanto a Kylian Mbappé, Zidane habla para Telefoot como casi nunca lo hace con otros jugadores y confía en los logros personales en el futuro de su compatriota: «Lo que hace es increíble, espero que gane bastantes Balones de Oro. Lo que hace es fantástico para su club y para la selección francesa. Admiro mucho a Mbappé».

Por otro lado, Zidane comparó el fútbol actual con el de su época: «En mi época el fútbol era un poco menos físico que ahora mismo. Con tan solo la técnica podías llegar lejos. Actualmente creo que es más complicado. El fútbol actual es diferente, si yo hubiera jugado en esta época quizá el físico me habría jugado una mala pasada».