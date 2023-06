El Real Madrid esperará a Mbappé hasta el final

Kylian Mbappé y su entorno están cumpliendo parte de su hoja de ruta para intentar fichar por el Real Madrid este verano. Como ha ido contando OKDIARIO en los últimos meses, lo que hizo el francés hace un año no se olvida en el club blanco, pero sí se perdona. La entidad comprende las presiones a las que fue sometido un jugador que había dado su palabra de fichar por el 14 veces campeón de Europa, pero finalmente la terminó rompiendo para seguir en la jaula de oro del Parque de los Príncipes un año más. Cuando, a través de su entorno, se puso en contacto de nuevo con la entidad madridista para manifestarles que su sueño de niño seguía vivo, estos le dejaron claro que sólo irían a por él en 2023 si traía una oferta en la que se detallasen los plazos de pago y que iba a tener que ser el jugador el que manifestase claramente su deseo de salir. Eso sí, lo que tienen claro es que esperarán los movimientos hasta el final

En el Real Madrid tienen claro que Mbappé sigue siendo el gran objetivo. El hombre que lo cambiaría todo y que haría que todo encajase. Un jugador diferencial que junto a Vinicius, que es y seguirá siendo el gran valor, y Rodrygo estaría llamado a marcar una época en el club blanco. Además, en la entidad también tienen muy presente que a nivel económico darían un salto. Lo que generaría Kylian jugando de local en el estadio Santiago Bernabéu es inigualable. Ganaría el jugador y la institución.

Cuando estos acercamientos comenzaron, en el Real Madrid lo que pidieron a Mbappé es que esta vez iba a tener que ser él el que se pronunciase para manifestar que quería salir del PSG y unirse al conjunto blanco. De momento, los primeros pasos los dio mandando una carta a la entidad parisina en la que informa que no ampliará su contrato hasta 2025, una carta filtrada a los medios, quién sabe por quién. Esto obliga al club francés a dejarle marchar este verano cobrando una cantidad o quedarse con él un año más y dejarle salir gratis en 2024.

El Real Madrid sigue atento a los acontecimientos que pueden seguir sucediéndose. En el club sorprendió estos movimientos de Mbappé, ya que no contaban con ello hasta 2024, cuando, si no renovaba, saldría libre, que no gratis, puesto que la prima de fichaje no iba a ser barata. No obstante, no se alteran lo más mínimo. Si en algún momento del verano, sea cuando sea, aparece la oportunidad real de ficharle, ahí estarán, aunque mientras tanto son meros espectadores.

Sin ‘9’

El Real Madrid no tiene ‘9’ por primera vez en su historia. Nadie en la plantilla tiene este número, después de que Joselu eligiese el número ’14’. La entidad madridista espera acontecimientos y tiene el dinero para acometer el fichaje de Mbappé este mismo verano. El PSG tendrá que decidir y si no acepta venderlo este verano, algo que puede suceder, Carlo Ancelotti ya trabaja para tener un once donde Vinicius y Rodrygo llevasen el peso del equipo.

No obstante, como contó OKDIARIO, el Real Madrid no da por cerrado el mercado. A pesar de lo que ha dicho Florentino Pérez ante los aficionados, en el club siguen esperando. El objetivo es Mbappé y nadie más. Si llega alguien será el francés.