A Mbappé y a su familia les preocupan los brotes racistas en el fútbol español

Kylian Mbappé sigue teniendo muy claro que su sueño es jugar algún día en el Real Madrid, pero tanto él como su familia se muestran han vivido entre escandalizados y preocupados los brotes racistas que han aparecido esta temporada en el fútbol a raíz del caso de Vinicius.

No es que el jugador dude de fichar por el Real Madrid –en eso Mbappé no tiene dudas– por la posibilidad de sufrir insultos racistas como le ocurre a Vini, sino que no se sentiría cómodo si en cada partido lejos del Bernabéu le ocurriera lo que le ha pasado con demasiada frecuencia al brasileño.

El problema del racismo en el fútbol español no es ni mucho menos nuevo. Desde Roberto Carlos, Eto’o, Dani Alves o Marcelo, muchos jugadores lo han sufrido y en demasiados estadios. Pero con Vinicius se han traspasado todos los límites por reiteración. Ha vivido situaciones de acoso en el Camp Nou, en el Metropolitano, en Mestalla… hasta en un estadio nada hostil para el Real Madrid como el José Zorrilla de Valladolid. Por no hablar del denigrante muñeco de Vinicius ahorcado colgado por ultras del Frente Atlético en un puente de la M-40.

Mbappé apoya a Vinicius

A Mbappé y a todo su clan familiar le escandalizaron aquellas imágenes, igual que los insultos racistas de Mestalla el día en que Vinicius quiso, con toda la razón, abandonar el terreno de juego. Kylian fue uno de los muchos deportistas que mostraron su apoyo al jugador del Real Madrid en las redes sociales. «No estas solo, estamos contigo», escribió Mbappé tras el escándalo de Valencia.

Kylian Mbappé defendiendo a Vinícius. 👏 pic.twitter.com/iaGHGbaouX — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) May 21, 2023

Mbappé lleva lidiando con la presión desde los 18 años y unos racistas no van a impedir que cumpla su sueño de jugar en el Real Madrid. Puede que no sea este verano porque parece poco probable que el PSG acabe traspasándole al club blanco, pero dentro de un año sí que es muy, pero que muy posible que Mbappé termine vestido de blanco y con el 10 a la espalda. A pesar de los racistas.