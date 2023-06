Mbappé ahora abre la puerta a renovar con el PSG: «Muchas cosas pueden pasar en un año»

Kylian Mbappé ha vuelto a pronunciarse sobre su futuro. Desde la concentración con Francia, el delantero habló sobre las posibilidades de salir gratis en 2024 y volvió a dejarlo todo en el aire. Igual que hizo durante la rueda de prensa con su selección, el futbolista galo dijo que está centrado «en jugar con el PSG la próxima temporada».

Desde que enviara la carta al PSG el pasado jueves comunicando que no quiere ejercer su opción de ampliar el contrato hasta 2025, por lo que en 2024 quedaría libre para salir del conjunto parisino. Enseguida apareció el nombre del Real Madrid como posible destino del delantero francés. Los medios afines al club comenzaron a especular con la posibilidad de que se marchara traspasado este verano.

El futbolista salió al paso de los rumores y dejó claro que «no le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid. Solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más». Por el momento, Mbappé insiste en que continuará un año más en el PSG.

«Únicamente estoy centrado en jugar en el PSG la próxima temporada. Muchas cosas pueden pasar en un año, especialmente en un club como el PSG», comentó el internacional francés en unas escuetas declaraciones publicadas por Telefoot. Estas palabras van en la línea de lo que viene diciendo en los últimos días. Durante la rueda de prensa previa al partido contra Gibraltar dejó claro que «seguir en el PSG es mi única opción en este momento y estoy preparado para volver en pretemporada».

Lo cierto es que el futbolista francés no zanja los rumores sobre salir gratis en 2024. Cada vez que le preguntan por esa posibilidad habla de que no tiene intención de abandonar el Paris Saint Germain este verano y que espera poder hacer la pretemporada con el equipo. Desde el Real Madrid miran con cautela todo lo que ocurre con el delantero parisino y están muy atentos a todo lo que pueda suceder con Mbappé.