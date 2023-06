Kylian Mbappé ha concedido una entrevista en la que ha explicado la última sucesión de acontecimientos con respecto a su futuro. En ella ha dejado claro que no pidió al PSG que le dejara marcharse al Real Madrid y que sólo confirmó que no activará la opción de prolongar su contrato durante un año más. También volvió a confirmar que se quiere quedar en el conjunto parisino.

«No le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid. Solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más», confirmó un Mbappé que volvió a dejar claro su deseo de seguir en el conjunto parisino pese a las últimas publicaciones llegadas desde Francia que apuntaban a lo contrario.

Estas palabras van en la línea de su última publicación en las redes sociales, en las que desmintió que quisiera irse al Real Madrid y dejó claro que seguiría en el PSG una temporada más porque esta «muy contento» en el club.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

En una entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport en la que se explicó sobre su posible fichaje por el Real Madrid, Mbappé también habló sobre su últimos fracasos con el PSG en Champions. «Al más alto nivel, para un jugador como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando», afirmó sobre la última eliminación en Champions.

«Hay que aprender de los errores de cada temporada, para no repetirlos cada vez. Individualmente, por otra parte, me mantengo a un alto nivel desde hace algunos años: quiero seguir progresando para permanecer siempre en lo más alto», zanjó.