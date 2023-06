Joselu Mato atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas como nuevo jugador del Real Madrid. El delantero español fue presentado junto a Florentino Pérez, y posteriormente atendió a la prensa en sus primeras palabras como madridista, tras regresar a la que fue y es su casa

Antes de la rueda de prensa, el primero que tomó la palabra fue Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club: «Estamos muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros. Es un orgullo que un canterano regrese a esta casa. Esos valores te ayudarán a conseguir todos tus objetivos».

Día especial

«Hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida. Pidiendo perdón a mi mujer e hijos. Siempre sueña en volver. Me siento muy orgulloso de poder tener la oportunidad en este gran club».

Dorsal 14

«Cualquier número es importante. Estoy muy orgulloso. Cualquier jugador daría todo por vestir esta camiseta. El número es secundario. Esto ya es increíble».

Benzema

«No vengo a sustituir a nadie. Vengo a poner mi granito de arena y a disfrutar. Todos saben el nivel que ha dado Karim».

Valores

«Quiero agradecer el estar aquí. Voy a dar el máximo. Es el club de mi vida. Nunca he olvidado estos valores. Quiero hacer goles».

Madridismo

«Cualquier número es especial. Nunca he ocultado mi madridismo. Hay que ser lo más natural posible en la vida. Ya es un orgullo estar aquí».

Decimocuarta

«Era otro escenario. Estaba apoyando a un familiar en París. Siempre trabajas y sueñas para conseguir cosas como las de hoy. Las cosas pasan por algo».

Experiencia

«Soy un jugador más físico y me gusta estar mucho en el área. La experiencia de estar en Premier y La Liga me ha hecho crecer como futbolista. A nivel de números he estado entre los mejores a nivel nacional y eso quiero transmitirlo aquí».

Castilla

«Ha cambiado mucho. He sido madridismo desde pequeño. Cuando vine al Castilla fue una alegría inmensa. Pero no lo valoras igual. Aquí aprendí unos valores que solamente se aprendes en el Real Madrid».

Familia

«A mis hijos no les conté nada hasta última hora. Cuando llega el momento del interés, es lo que cualquier jugador ha soñado toda su vida. Mi mujer y mis hijos no se lo creen todavía».

Primer contacto

«El primer contacto que tuve con el Real Madrid nunca se habló de otro jugador. Se han portado genial conmigo, porque tiene unos valores increíbles. Todos hemos puesto nuestro granito de arena».

Delantero del Real Madrid

«Como delantero siempre te fijas en la referencia. El Real Madrid ha tenido a los mejores del mundo, y en su día tuve el honor de entrenar con ellos. No sabría decir uno en concreto. He intentado coger uno de cada uno».

Afición

«Estoy muy agradecido. La afición del Madrid se merece lo mejor, y siempre me han tratado con respeto. He sentido el cariño de la gente. La gente me apoya y confía en mí».

Momento

«La vuelta al Madrid siempre sabe bien, en cualquier momento. Me ha pillado en un gran momento de mi carrera. Es especial disfrutar de estos momentos».

Ayudar

«Vengo a ayudar y a aportar todo lo que he aprendido. No soy quién para decir si va a venir más gente o no. Ya tengo ganas de empezar. Voy a estar a disposición del técnico».

Ancelotti

«No he hablado con Carlo todavía. Sé lo que pudo aportar a nivel grupal e individual. Me adaptaré a lo que me pida».

Emociones

«Aún no lo he asimilado, Necesito unos días de vacaciones para asimilar todo. En el fútbol todo pasa por algo».

Valdebebas

«Hay más campos y más edificios. Todo crece y todo suma. Este club siempre tiene todo lo mejor».

Carvajal

«Me dijo poco. Nuestras mujeres imagínate como están. Hemos seguido teniendo una relación especial. Estamos muy contentos. Espero celebrar muchas cosas junto a él».