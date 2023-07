La contraoferta del PSG a Mbappé: 500 millones por tres años más de contrato

El PSG está dispuesto a retener a Mbappé como sea y le va a poner sobre la mesa una propuesta de renovación hasta 2027 con un contrato de 500 millones por el año que aún le resta por cumplir y tres temporadas más. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. «Todo el mundo dice que los qataríes van a desmontar el PSG porque están mal de pasta… Tienen dinero para aburrir», comenzó el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

«Están viendo la posibilidad de ofrecerle un pastizal para que se quede y retenerlo allí. Sin Mbappé, el PSG se cae como un azucarillo. Están hablando de hacerle una oferta de 500 millones por tres temporadas. Por dinero no va a ser. El Real Madrid, cada vez que ha hablado con el entorno, le han dicho que baje las pretensiones, que en vez de ser Neymar, que sea Cristiano Ronaldo», aseveró el periodista en El Chiringuito de Jugones.

Han pasado 21 días desde que Mbappé envió la carta al PSG en la que comunicaba su renuncia a ejecutar la opción unilateral de renovación hasta 2025. El terremoto tuvo como epicentro París, pero se extendió muy rápido por todo el mundo. Los dueños qataríes del club del Parque de los Príncipes tuvieron muy claro desde el primer minuto que la única opción para la salida de Kylian era un traspaso. O una renovación.

Por eso, el club de Al-Khelaifi está dispuesto a poner sobre la mesa de Mbappé una propuesta de ampliación de su actual contrato por tres temporadas más de lo que tiene firmado (hasta junio de 2024) que incluye una prima de fidelidad de 100 millones y otros 100 millones de sueldo por temporada, incluida la que está a punto de empezar. En total, 500 millones de euros, una oferta económicamente irrechazable y sólo a la altura de lo que está ofreciendo Arabia Saudí.

Mbappé no renuncia a su dinero

Mbappé tiene muy claro que no quiere irse de París este verano. Lo dijo horas después de soltar la bomba y no hay quien le saque de esa posición. Tiene pendiente cobrar más de 150 millones del PSG en primas, además de su salario de 72 millones brutos. Por eso quiere cumplir la temporada que le resta en París y salir con la carta de libertad en junio de 2024.

Y mientras tanto el Real Madrid se mantiene a la espera. No hará ningún movimiento si el PSG no da el primer paso. La jugada del club parisino, poner sobre la mesa de Mbappé un contrato por 500 millones de euros, es la forma desesperada de intentar retener a su gran estrella. Si Kylian no acepta, se abrirá un nuevo e inesperado escenario y quizá entonces el Real Madrid tenga una oportunidad.