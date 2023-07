Oficial: el PSG finiquita a Galtier y el fichaje de Luis Enrique es inminente

Ya es oficial: Christophe Galtier deja de ser entrenador del Paris Saint Germain. Así lo ha informado el conjunto parisino a través de un comunicado en el que pone fin a la relación con el técnico francés tras una temporada irregular y con muchas dudas del equipo, especialmente en Europa. Su salida allana la pista de aterrizaje para Luis Enrique, con el que está todo prácticamente acordado para que tome las riendas de la plantilla.

El título de Ligue 1 no ha servido a Galtier para continuar su etapa en el Parque de los Príncipes. El técnico llegaba con grandes credenciales tras lograr asaltar el campeonato liguero en la temporada 20/21, cuando dirigía al Lille y lo llevó hasta el trofeo más regular. Su experiencia en el PSG no ha sido igual, llena de altibajos y especialmente con un pobre papel en la Champions League, donde no logró que un equipo repleto de estrellas lo aparentara al menos.

La temporada del PSG acabó prácticamente a mediados de marzo, cuando el equipo cayó eliminado en los octavos de final de Champions ante el Bayern de Múnich. Desde entonces, la afición se echó encima del equipo y especialmente sobre un Leo Messi al que acusaron todos los males del equipo, acabando finalmente con la marcha apresurada del argentino, ya en el Inter de Miami. Junto a él también se marchó Sergio Ramos, que acaba contrato y se encuentra libre.

Pero el título de Ligue 1 tampoco fue un paseo de rosas para el PSG, que acabó la temporada a un único punto del Lens, la gran revelación de la pasada temporada en Francia. El rendimiento del equipo a los mandos de Galtier no ha sido el esperado y ha sido uno de los principales motivos para que separen sus caminos.

El París Saint-Germain y Christophe Galtier han decidido rescindir su contrato como entrenador del primer equipo.https://t.co/HyWLbsVwmu — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 5, 2023

Pese a que era un secreto a voces desde hace semanas –de hecho se planifica el próximo curso desde hace tiempo con Luis Enrique–, no ha sido hasta esta semana cuando se han acelerado las conversaciones para negociar y pactar el acuerdo de desvinculación. Según L’Equipe existían diferencias para alcanzar un acuerdo pero se llegó a un punto de entendimiento que aceptaron ambos lados, por el año de contrato que les restaba, hasta 2024.

Luis Enrique, inminente

Con la salida de Galtier pactada y anunciada, el comunicado oficial de la llegada de Luis Enrique está al caer. El técnico español fue la segunda bala que disparó la dirección deportiva parisina para ocupar de nuevo el banquillo del PSG. Tras un intento fallido por Nagelsmann, aún en el Bayern de Múnich, apuntaron hacia el asturiano, sin equipo desde que dejó la selección española tras el Mundial de Qatar.

Luis Enrique ya ha efectuado algunas peticiones al PSG en lo referente a la confección de la plantilla. Evidentemente seguir contando con Mbappé pero, sorpresa, también con un Neymar al que conoce muy bien de su etapa en el Barcelona. Y se notan los colores del ex seleccionador, que también ha posado sus ojos en dos jugadores del Barça, a Gavi al que mimó con la absoluta y aun Jules Koundé que no está del todo cómodo con su rol de lateral en el Barça.