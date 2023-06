Luis Enrique ya está en París para cerrar su fichaje por el PSG

Luis Enrique ha aterrizado en París para empezar a planificar el equipo del PSG para la próxima temporada y se espera que su fichaje se haga oficial en los próximos días. Aunque el club todavía no ha anunciado su llegada, el técnico ya se encuentra en la capital francesa listo para firmar su contrato para las dos próximas temporadas. El ex seleccionador español es el elegido para sustituir a Christophe Galtier al frente del banquillo pero todo está a expensas de que el club y el francés alcancen un acuerdo para su indemnización, ya que tenía contrato hasta 2024.

Lo cierto es que el PSG tiene atados los fichajes de varios jugadores, además del de Luis Enrique, pero todavía no han anunciado a nadie ya que están esperando a que concluya este ejercicio el próximo 30 de junio, según han venido informando los medios franceses últimamente. Una vez arranque el periodo 2023-24 comenzarán a anunciar las llegadas de las nuevas incorporaciones, como la de Marco Asensio o el propio Lucas Hernández, que llega procedente del Bayern por 50 millones de euros.

Mientras tanto, el que será el nuevo entrenador del conjunto parisino la próxima temporada ya ha visitado la que será su nueva casa los dos próximos años. Luis Enrique llega al PSG con el objetivo de llevar al campeón de la Ligue 1 a ganar la Champions, competición que ya ganó con el Barça en 2015. Desde el club que preside Nasser Al-Khelaifi buscaban un entrenador con experiencia que pueda liderar al equipo desde el banquillo a conquistar la ansiada Copa de Europa.

Según desveló Le Parisien, el ex seleccionador español ha pasado las últimas 48 horas en París y se pasó a visitar el nuevo centro de entrenamiento de la entidad francesa. Además, aprovechó para elegir a su staff y dar ideas sobre los fichajes que necesita para hacer una plantilla competitiva. Con el de Lucas ya serían cinco los fichajes que ha realizado el PSG en lo que va de verano. El ex del Atlético podría no ser el último. Uno de los fichajes que ha pedido el gijonés es el de Gavi, tal y como contó OKDIARIO este miércoles.