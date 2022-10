¡Locura en Australia! Rins se impone a Márquez y Bagnaia da un golpe al Mundial

Álex Rins se ha llevado la victoria en el GP de Australia de MotoGP en un auténtico carrerón. El piloto español de Suzuki resistió a los ataques de Márquez, que fue segundo, y suma su primer triunfo de la temporada. Ambos superaron a Bagnaia en la última vuelta, aunque el italiano se coloca como nuevo líder del campeonato tras la caída de Fabio Quartararo.

Jorge Martín salió decidido a por la victoria e intentó escaparse desde el inicio junto a Marc Márquez. Por detrás, Aleix Espargaró pasaba a Bagnaia y se colocaba tercero pero un pequeño susto hacía que el italiano le devolviera el adelantamiento. Poco después, en la vuelta cuatro, Fabio Quartararo se marcaba un recto y caía hasta las últimas posiciones. El Mundial daba un vuelco radical, El Diablo perdía el liderato por primera vez desde que se puso en cabeza.

Mientras, Álex Rins llegaba como un tiro por detrás y superaba a Bagnaia para situarse en posiciones de podio. Pese al amago inicial de Martín y Márquez de marcharse, el grupo se juntó y se congregaron hasta cinco pilotos en la zona de cabeza. El Mundial se le había puesto muy de cara al italiano de Ducati, pero se le pondría todavía más a favor con la caída de Quartararo en la vuelta 12 en la misma curva que se cayó en el año 2019.

En cuanto Pecco vio que Fabio estaba fuera comenzó a mover ficha y se situó en primera posición. Por su parte, Aleix tiraba con todo pero no conseguía cazar a los seis de cabeza y se mantenía en esa séptima posición a apenas tres décimas de Bezzecchi, que era sexto. Le faltaba un punto más para poder llegar al grupo y atacarles. Por detrás, Álex Márquez tiraba a Millar en la vuelta nueve. El español entró muy pasado en la curva Miller y se llevó por delante al australiano que soñaba con hacer algo grande en casa y, sin embargo, dice adiós al Mundial.

Márquez y Rins, al ataque

La pelea por la victoria y el podio estaba al rojo vivo. Bagnaia no cedía en cabeza e intentaba marcharse imponiendo su ritmo. Parecía que la victoria no peligraba puesto que tenía a Bezzecchi detrás, de escudero, en segunda posición. Pero por ahí andaban dos tiburones hambrientos como Rins y Márquez, que todavía no habían dicho su última palabra.

A falta de pocas vueltas para el final, los dos españoles pasaron al ataque, superaron a Bezzecchi y fueron con todo a por Bagnaia. La carrera prometía emoción hasta el final y así fue. En una última vuelta de locura, Rins superaba a Pecco y Márquez aprovechaba el pequeño hueco para adelantar también al italiano e ir a por el de Suzuki. El de Cervera intentó meterle la moto en varias ocasiones, pero Rins le cerró bien la puerta y se terminó llevando la victoria. Aún así, gran día para un Márquez que logra su primer podio desde que volvió tras operarse por cuarta vez.

Mientras tanto, por detrás, Aleix veía como los neumáticos de la Aprilia se desgastaban y no podía hacer nada para evitar perder posiciones. El piloto español no pudo aprovechar el cero de Quartararo y el sueño del Mundial se le ha puesto mu complicado, más todavía, después de que Pecco subiera al podio y él sólo pudiera ser noveno.