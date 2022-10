Márquez: «La palabra podio es real»

Marc Márquez fue realista y reconoció que ese segundo puesto no habría sido posible sin la rueda de Pecco Bagnaia. El piloto de Cervera se quedó a 13 milésimas de la pole de Jorge Martín y saldrá segundo en Australia. Tras la clasificación, el ilerdense admitió que se ve luchando por todo en la carrera del domingo con permiso de las Ducati.

«La rueda de Pecco fue crucial. Sin ella no estaba en primera fila. Las cosas son como son, pero se tiene que seguir. Unas veces estás detrás y tienes que seguir. También había varios pilotos por allí y no han podido, pero, aparte de eso, contento de cómo está yendo el fin de semana. Ayer ya dije que trabajábamos para el futuro y hoy hemos trabajado para el presente. Estamos yendo un poquito mejor».

«Veremos. Será crucial elegir bien el neumático trasero. En el cuarto libre, casi todos los pilotos hemos probado el neumático duro. Pecco, en su segunda salida, ha dado miedo del tiempo que ha hecho. Será difícil, tendremos que ver muchas cosas, cómo baja el neumático, pero parece que a las Ducati no les baja tanto. O no les baja tanto o hacen el tiempo en las rectas, en las aceleraciones, porque cuando he ido detrás de Pecco he visto cómo aceleran y ahí tienen un puntito más, pero intentaremos trabajar de la mejor manera para intentar sacar el máximo jugo a la naranja».

«Tengo que analizar mucho. La palabra podio es real. No es una cosa que digas: «No, imposible». Para eso se tiene que cuadrar todo: si elegimos bien el neumático trasero, la salida, las primeras vueltas y que las Ducati frenen un poquito. Si es una carrera rápida, un top 5 también sería muy bueno».

