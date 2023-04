En la marrullera Liga que preside Javier Tebas hay más expulsados que en el resto de grandes ligas europeas juntas. La competición española ya suma 112 sancionados a lo largo del presente curso, por lo que supera las 111 tarjetas rojas o dobles amarillas que acumulan entre la Premier League, la Serie A y la Bundesliga. Además, ya supera de largo las 89 expulsiones que se produjeron el pasado curso liguero.

La media por partido en la Liga española es de 0,4 jugadores que son expulsados, mientras que en la inglesa la cifra se reduce a 0,033. Es más, en la competición doméstica de nuestro país hay una media de cuatro expulsiones por jornada mientras que en la Premier no se llega ni a una expulsión por cada fecha liguera que se disputa.

La plaga de sanciones durante este último fin de semana volvió a disparar el número de jugadores que se marchan expulsados del terreno de juego, con encuentros en los que se vieron hasta dos tarjetas rojas. El Sevilla vio como Pape Gueye y Marcos Acuña tenían que abandonar el campo antes de tiempo, así como el Betis, que sufrió las expulsiones de Sergio Canales y Aitor Ruibal. Las otras dos restantes fueron mostradas a Aleix Vidal del Espanyol y a Florian Lejeune, en el derbi del Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid.

Además, es la Liga es la gran competición europea donde más faltas se producen. Hasta 7350 entradas se han hecho ya cuando aún quedan diez jornadas para el término de la misma. Esto es algo que choca con el resto de grandes ligas, como por ejemplo la Premier League, donde a estas alturas se cometieron cerca de mil faltas menos que en la competición de Javier Tebas.

El equipo que más rojas ha visto es el Betis de Manuel Pellegrini. Tras las dos expulsiones del pasado domingo en el Benito Villamarín encabeza una lista con 12 jugadores expulsados en la que le siguen equipos como el Elche o el Sevilla, con 11. Sin embargo, en Heliópolis no deben estar muy contentos puesto que es el segundo equipo que menos faltas comete de la Liga.

Ningún equipo se libra

En España no hay ningún equipo que no haya visto ni una sóla expulsión. El único equipo que sólo sufrió una tarjeta roja fue el Real Madrid, cuando Toni Kroos fue expulsado por Melero López por doble amarilla en el partido frente al Girona en el Santiago Bernabéu. Esto es algo que no sorprende puesto que el conjunto de Carlo Ancelotti a su vez es el que menos faltas hace de la Liga.

Sin embargo, en el resto de grandes ligas sí que se encuentran equipos exentos de sancionados. En la Liga inglesa hay hasta seis equipos cuyos jugadores aún no vieron ninguna expulsión, mientras que en la Serie A y en la Bundesliga hay uno y dos equipos respectivamente que aún quedan impunes.